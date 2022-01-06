Сміттєпереробний завод у селі Яноші Берегівського району може запрацювати через кілька місяців. Про це йшлося сьогодні, 6 січня, під час виїзної зустрічі голови Закарпатської облради Володимира Чубірка, голови Закарпатської ОДА Віктора Микити з керівниками територіальних громад, — повідомили на сторінці Закарпатської обласної ради у Facebook.

"Підприємство зможе переробляти понад 30 тисяч тонн сміття у рік. Відходи забиратимуть з об’єднаного Берегівського району. Для цього потрібно закінчити першу чергу заводу, що дасть можливість почати звозити сміття", — йдеться в повідомленні облради.

Як зазначили у публікації, на будівництво тих споруд, які є на місці майбутнього заводу, вже витратили понад 14 мільйонів гривень з держбюджету та грантових коштів. За цю суму побудували кілометр під’їзної дороги, ангар, встановили прес і сортувальну лінію, пристосовану до сміття та інше обладнання.

Фото: Закарпатська облрада

"Для завершення робіт необхідно фінансування у розмірі 7,7 млн євро. Минулого року європейське об’єднання територіального співробітництва "Тиса" (Tisza) отримало грант ЄС на реалізацію проєкту будівництва заводу на суму 4,8 млн на 2022 рік. Для продовження робіт очікують підписання угоди. Остаточну суму фінансування планує забезпечити Уряд Угорщини", — повідомили на сайті Закарпатської ОДА.

У 2018 році через проєкт європейського об'єднання територіального співробітництва "Тиса" Закарпаття на спорудження цього об’єкту отримало близько 5 мільйонів євро, — розповіла заступниця директора Юдіта Євчак. "У проєктній заявці йшлося про 7 мільйонів євро. Зараз чекаємо на забезпечення з боку нашого угорського партнера решти фінансування. Очікуємо на кінець січня рішення Уряду Угорщини про виділення коштів, відтак оголошуємо переможця тендеру, підписуємо грантову угоду з програмою HUSKROUA, акредитовуємо європейське об'єднання територіального співробітництва "Тиса" у Кабміні і чекаємо на перший транш, що складе 40% від вартості проєкту. Наразі приводимо до ладу всі документи. Якщо все буде зроблено — будуть гарантії і гроші надійдуть, завод зможе запрацювати вже за кілька місяців", — повідомила Юдіта Євчак.

Що відомо:

17 грудня 2015 року завод з переробки твердих побутових відходів у селі Яноші урочисто відкривали за участі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля та голови облради Михайла Рівіса. У будівництво вклали 800 тисяч євро грантових грошей та 15 мільйонів гривень з держбюджету України. Тоді запустили у тестовому режимі сортувальну лінію. Проєктом передбачили, що у 40-ка населених пунтках Берегівського району мали встановити 70 пунктів роздільного збору сміття. Завод, який мав би переробляти за рік понад 30 тис. тонн відходів, не працював жодного дня. Для його повноцінної роботи необхідні місця для захоронення та компостування органіки.

Фото: Закарпатська облрада Відкриття заводу в селі Яноші 17 грудня 2015-го року

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