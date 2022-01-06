На передовій військові готують кутю за власним рецептом

Журналісти Суспільного побували на передових позиціях у Луганській області та розпитали українських бійців, як вони зустрічають Святий вечір та Різдво.
На передовій кутюКутя — відварені у воді зерна пшениці чи ячменю з медом. Традиційна ритуальна страва новорічно-різдвяного циклу. готують з того що мають. Деякі бійці традиційну страву роблять за власним рецептом.
Як розповів журналістам військовослужбовець Віктор, він вдруге новорічні свята зустрічає на передовій. Сьогодні своїм побратимам на святвечір готує кутю в основі якої перлова каша. Щоб створити святковий настрій, прикрашає страву сухофруктами.
"Кашу знайшов, дякую нашим волонтерам. Перлова каша, горіхи, курагу знайшли, родзинки й сухофрукти в даному випадку грушка, яблука й чорнослив", — додав Віктор
Військовослужбовець Олег розповів журналістам, що поблизу лінії розмежування зустрічає перший Святвечір.
"Новорічні свята на службі вперше. Як Новий рік зустріли, можна сказати в домашній атмосфері, тобто колектив чудовий", — розказав Олег.
До військовослужбовців з колядками завітали волонтери. Підлітки приїхали з західної України, щоб потрапити до військових на Луганщину, здолали понад 1000 кілометрів.
"Ми дуже хотіли саме сьогодні побувати тут з військовими", — розповів священник Євгеній Бондаренко.
Євген каже, збираються привітати ще 20 підрозділів та бригад, кінцевим маршрутом стане Маріуполь.
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