Як здорожчання вартості газу вплине на роботу чернігівських підприємств

У п'ять разів зросла вартість газу за рік для чернігівського підприємства "Вимал". Зараз він коштує 47 гривень за кубометр, рік тому – 10. Така ціна є критичною для роботи компанії, розповів Суспільному її засновник Віктор Лазар. Підприємство "Вимал" спеціалізується на виробництві картопляного крохмалю. За добу тут переробляють 1 140 тонн картоплі.

"Якщо газ ще здорожчає у 2-3 рази, то зрозуміло, що економіка цього не витримає. Ми 15 років боролися з тим, щоб наша продукція витіснила імпортну продукцію. Якщо виробляти продукцію, сільськогосподарську продукцію і інші, буде виробляти дешевше в тій самій Польщі або Німеччині, то зрозуміло, що імпорт піде в Україну. Це буде дуже погано для сектору економіки.

ФОТО: Суспільне Чернігів Засновник компанії "Вимал" Віктор Лазар

Минулого року підприємство закуповувало газ на місяць вперед, зараз через таку ціну на газ закуповують на три дні, іноді на тиждень.

ФОТО: Суспільне Чернігів Чернігівське підприємство "Вимал"

Суспільне обдзвонило керівників десятка підприємств-виробників, платіжки на газ вони отримали з розцінками від 45 до 60 гривень за кубометр. Подорожчання газу вплине ціну молочних продуктів, хліба, овочів і фруктів сказав президент Чернігівської торгово-промислової палати Костянтин Іванов.

"Це, наприклад, підприємство "Вимал", який є експортером №1 картопляного крохмалю, це великий роботодавець міста Прилуки "Білкозин", це всі наші хлібозаводи, які працюють на газу у Ніжині та в Чернігові. Всі термічні цехи, де є термічна підготовка деталей в газових термічних печах і ми можемо казати про усі великі і аграрні комплекси. Глобальних прогнозів, які б говорили про те, що ціна відкотиться до ціни 2020 року, або до ціни закінчення опалювального сезону 2021 року немає. Не існує. Прогноз жорсткий, що ціна ця втримається".

ФОТО: Суспільне Чернігів Президент Чернігівської торгово-промислової палати Костянтин Іванов

Вихід – перейти на електрику, теплові насоси й альтернативні джерела енергетики, каже Констянтин Іванов. Рекордно висока ціна на газ призведе до того, що підприємства призупинять свою роботу або зменшать об’єм виробленої продукції, розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Існує велика небезпека того, що взагалі в Україні абсолютна більшість підприємств або скоротить виробництво, або просто зупиниться. За опитування ТПП, 91% підприємств України за нинішніх цін на газ можуть працювати лише зі збитками. Має бути ухвалене рішення з відв’язкою від спекулятивних котирувань. Ціни на газ в Україні мають визначатися українськими компаніями, які видобувають газ.

ФОТО: Суспільне Чернігів Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев

Кабінет міністрів України обмежив націнку на газ власного видобутку для виробників соціальних продуктів: хліба, молока, яєць, олії й курятини. Відповідна постанова оприлюднена 30 грудня на урядовому порталі. Торговельна надбавка за газ має бути не більше 24%, за постачання газу – не вище 1%. Якою буде вартість кубометру в результаті, і який механізм нарахування такої пільгової ціни, стане відомим на наступному тижні, сказав директор Департаменту агропромислового розвитку Олег Крапивний.

"Ми зверталися до Мінекономіки, вони розробляють цей механізм отримання газу по зниженій ціні і пообіцяли нам, що цей механізм вже буде у вівторок. 2,18 3,26 Вартість газу була до 5 % в собівартості продукції. Зараз деякі говорять до 10 доходить, якщо врахувати ці ціни, які їм запропонували із січня місяця цього року. Є проблематика із виробництвом продукції, проблематика собівартості і можливості збільшення реалізаційної ціни своєї продукції".

Компанія “Вимал” не увійшла до переліку підприємств, які, згідно з постановою Кабміну, можуть претендувати на дешевший газ власного видобутку.

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