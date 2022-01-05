Одному із керівників Держгеокадастру на Чернігівщині повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема безпідставну передачу землі на суму чотири мільйони гривень. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник прокуратури області Валерій Литовченко.

За його словами, підозрювана особа безпідставно передала вісім земельних ділянок державної власності площею по два гектари кожна громадянам, які до цього вже скористалися своїм правом на безоплатне отримання землі. Державним інтересам завдали чотири мільйони гривень збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади. Досудове розслідування триває.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що підозрюваною є перша заступниця начальника управління Держгеокадастру в області Надія Чіпак.

Ця чиновниця проходить у ще одній справі. Зокрема, у жовтні 2021 року її затримали під час спроби дати хабар слідчому ДБР за закриття кримінального провадження щодо неї.

Нині Суспільне намагається отримати її коментар.

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