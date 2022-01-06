"Люди не затримуються": у Харкові запрошують на роботу двірників

Комунальне підприємство "Харківблагоустрій" кличе на роботу двірників — нині штат укомплектований на 41%. На місяць двірник отримує 6,5 тисяч гривень, однак зарплатня може бути більшою в залежності від обсягу виконаної роботи, стверджують на підприємстві.

"Ми оповіщаємо за допомогою оголошень, даємо об'яви по телебаченню, щоб люди до нас приходили. І люди приходять, але річ у тому, що вони не затримуються. Два три місяці — й люди вимушені йти, через те, що фізично тяжка праця, особливо в зимових умовах", — розповіла Суспільному директорка комунального підприємства "Харківблагоустрій" Катерина Слівінська.

"У нас зарплата на сьогодні 6,5 тисяч гривень — мінімальна заробітна платня, але у нас кожен двірник отримує свою зарплатню: в залежності від території, яку він обслуговує. Зобов'язані платити не менше шести з половиною. Тому від 6,5 до 12-14 тисяч гривень", — стверджує директорка підприємства.

6 січня тротуари та виходи до під'їздів розчищав 1521 двірник. Не вистачає майже 60% робочих.

"У цілому на підприємстві 41% від штатної кількості. Але попри це, у нас усі тротуари, виходи з під'їздів у зоні нашої відповідальності прочищені до асфальту. Є проблема з внутрішньоквартальними проїздами — вони всі забиті транспортом, прочистити якісно можливості немає", — говорить директорка підприємства.

Окрім розчищення снігу, у двірників є інші щоденні обов'язки.

"Це дуже важка праця. Якщо взяти сьогоднішні умови, то, окрім того, що двірник має почистити сніг, ми обслуговуємо близько 12 тисяч сміттєвих урн. Кожного дня треба вилучити сміття та донести до контейнера. Люди викидають габаритні та негабаритні відходи — двірник теж має його прибрати", — зауважує Слівінська.

Працівниця "Харківблагоустрою" Аліна Любченко 6 січня з 7:00 працювала на вулиці Рибалка на Нових Домах.

Суспільне Харків Прибирання під час ожеледиці у Харкові. Двірничка Аліна Любченко посипає сіллю доріжки

За її словами, вона отримує зарплату у шість тисяч гривень: "На шматок хліба точно вистачить, але про м'ясо, щоб купити, уже не говорю. Я працюю 18 років — і чомусь не пішла".

Через дефіцит робітників двірники працюють наднормово, визнає директорка комунального підприємства "Харківблагоустрій".

"Двірники у нас працюють дуже відповідально. Вони працюють понаднормово. У нас не було жодного вихідного дня у двірника, починаючи з 31-го грудня", — сказала Катерина Слівінська.

Що відомо