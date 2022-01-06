За добу рятувальники витягли вісім автівок зі слизьких доріг на Харківщині

Вісім разів протягом попередньої доби водії викликали рятувальників. Їхні автомобілі потрапили на слизькі ділянки доріг та не могли рушити з місця самостійно. Травмованих немає.

Про це Суспільному 6 січня розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.

В Індустріальному районі Харкова по вулиці Плитковій рятувальники відтягнули чотири вантажівки. За словами Василенка, вони не могли їхати через лід.

Допомагати водіям довелося і в Московському районі — одна з легкових автівок з`їхала у яму з багнюкою, іншу відтягнули з обледенілої ділянки дороги.

Ще у двох випадках кермувальники легкових автівок не впорались з керуванням на ожеледиці та злетіли на узбіччя. Перший випадок стався у Куп’янському районі на трасі “Чугуїв-Мілове”, інший — у Харківському районі, де рятувальники витягнули легковик “ЗАЗ Славута” з кювету. У машині перебував водій із 6-річним сином.

За словами речника надзвичайників, усі водії продовжили рух, ніхто не травмувався.

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