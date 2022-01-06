13-річний Іван Сементовський врятував двох підлітків, які опинилися в ополонці штучної водойми у Кривому Розі. Суспільному хлопець розповів: прогулювався з другом вздовж берега, коли почув крики про допомогу.

"Я одразу кинувся їх рятувати, ще перехожий почав допомагати. Ми з ним почали їх витягувати: спочатку одного, потім іншого. Зателефонували потім у "швидку", приїхала "швидка" і забрала їх", - розповідає Іван.

За словами рятівника, підлітки досить глибоко знаходилися у воді і вже починали захлинатися. Тож хлопець став навколішки і протягнув свою руку для порятунку. Таким чином витяг першого підлітка, а другого - з допомогою перехожого.

Суспільне Дніпро Іван гуляв з другом вздовж берега, коли почув крики про допомогу

Вже коли витяг хлопців, Іван усвідомив, що врятував два життя. Та героєм себе не вважає.

"Нема нічого героїчного, кожна людина зробила б те саме", - каже хлопець.

Та співробітники ДСНС вважають інакше. Начальник Криворізького управління Олександр Січкарук зазначає: вчинок Івана викликає повагу. Рятувальники вручили хлопцю подяку.

"Також ми підготуємо усі клопотання, аби номінувати Івана на відзнаку "Герой-рятівник року".

Мама ж юного героя, Ольга Сементовська, сином пишається.

"Не вважаю, що він зробив щось героїчне. Він просто вчинив по-людськи, як і перехожий, який йому допоміг. Вони не стояли осторонь, а почали діяти", - каже Ольга.

Найбільша ж нагорода, каже жінка, що усі учасники пригоди - живі.

Що відомо

- 5 січня у Кривому Розі два хлопці потрапили в ополонку на штучній водоймі міста. Їх врятував 13-річний Іван, який прогулювався вздовж берега. Він викликав їм "швидку".

- Врятованим хлопчикам 12 та 11 років. Дітей доставили до міської лікарні та оглянули, їхній стан виявився задовільний. З лікарні хлопців забрали батьки.

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