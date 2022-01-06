Інсталяцію з соломʼяних тюків та дідухів встановили у вінницькій мерії. Таку експозицію тут облаштовує пʼятий рік, — розповів дизайнер Олександр Котловий.

На одному з тюків всановили різдвяну зірку, а на вишитому рушникові — тарілки з калиною, яблуками та горіхами.

Суспільне Вінниця

По колу інсталяції — 16 дідухів. Цього року вони різні за розміром та складовими, розповів Олександр Котловий.

Суспільне Вінниця

Цьогоріч до дідухів додали ще й ляльки-мотанки у зріст людини. Виготовила їх вінницька мисткиня Валентина Погребняк. Суспільному розповіла, це родина, яка прийшла колядувати. По переду хлопець, він за традицією — перший має зайти до оселі.

Суспільне Вінниця

Інсталяція з дідухів та ляльок-мотанок в приміщенні мерії буде до 19 січня.

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