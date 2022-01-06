На Рівненщині скажений кіт вкусив власницю. Тварина загинула, у селі – карантин

У селі на Рівненщині хворий сказом кіт вкусив свою господиню. Після цього тварина загинула,– повідомили на сторінці Сарненської райдержадміністрації у Facebook. У селі запровадили карантин. Це перший випадок сказу у 2022 році.

Сказ у домашнього кота виявили у селі Ремчиці Сарненського району. Тварина вкусила свою власницю.

"Захворювання встановили за результатами експертизи. З метою координації дій з його ліквідації шостого січня заступник голови Сарненської РДА Олександр Гузич провів засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сарненській РДА, на якому затвердили відповідний план заходів", – йдеться у повідомленні пресслужби Сарненської районної державної адміністрації.

Також зазначили, що територію села з полями, мисливськими угіддями та пасовищами оголосили неблагополучною. З шостого січня ввели на ній карантин, що триватиме 60 днів. Протягом цього періоду на цій території діятиме заборона на виловлювання, полювання та вивезення тварин.

"У вогнищі захворювання оперативно вживають всіх необхідних заходів з локалізації та його ліквідації відповідно до встановлених інструкцій. Зокрема, фахівці ветеринарної медицини проводять позапланові щеплення свійським тваринам у радіусі можливого перебування зараженої тварини. Також проводять дезінфекцію місць перебування домашнього кота", – послалась пресслужба на начальника Сарненського районного управління Держпродспоживслужби Анатолія Титечка.

У 2022 році це перший випадок захворювання на сказ в Рівненській області.

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