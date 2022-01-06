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7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів п’яти центральних станцій метро — КМДА
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7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів п’яти центральних станцій метро — КМДА

Максим Свєженцев
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7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів п’яти центральних станцій метро — КМДА

У Києві 7 січня за умов підвищеного пасажиропотоку може бути обмежено вхід для пасажирів на станціях метро Золоті Ворота, Контрактова площа, Поштова площа, Хрещатик та Майдан Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".

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