Столична влада закликає представників усіх християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь. Про це повідомила пресслужба КМДА.
Там нагадали, що у столиці продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи “жовтої” зони.
- У “жовтій” зоні проведення масових заходів, зокрема релігійних, дозволено лише за наявності в усіх учасників (організаторів, співробітників та відвідувачів) сертифіката про вакцинацію або негативного результату тестування на COVID-19 чи документа про одужання, крім дітей, які не досягли 18 років.
- На відвідувачах масових заходів мають бути захисні маски або респіратори, які закривають ніс та рот.
- Не можна відвідувати масові релігійні заходи у разі виникнення респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури).
- Перед проведенням богослужінь необхідно проводити моніторинг стану здоров’я священнослужителів. У культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – провітрювання та дезінфекцію, особливо поверхонь, із якими контактують прихожани.
6 січня християни східного обряду відзначають Святвечір напередодні Різдва, 7 січня.
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