Столична влада закликає представників усіх християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Там нагадали, що у столиці продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи “жовтої” зони.

У “жовтій” зоні проведення масових заходів, зокрема релігійних, дозволено лише за наявності в усіх учасників (організаторів, співробітників та відвідувачів) сертифіката про вакцинацію або негативного результату тестування на COVID-19 чи документа про одужання, крім дітей, які не досягли 18 років. На відвідувачах масових заходів мають бути захисні маски або респіратори, які закривають ніс та рот. Не можна відвідувати масові релігійні заходи у разі виникнення респіраторних симптомів (нежить, біль у горлі, кашель, чхання, підвищення температури). Перед проведенням богослужінь необхідно проводити моніторинг стану здоров’я священнослужителів. У культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – провітрювання та дезінфекцію, особливо поверхонь, із якими контактують прихожани.

6 січня християни східного обряду відзначають Святвечір напередодні Різдва, 7 січня.

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