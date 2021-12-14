Уже третій тиждень у Києві працюють святкові локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів. Ярмарок з ласощами та головною ялинкою радуватимуть киян та гостей столиці до 16 січня Для малечі організатори підготували багато майстер-класів, виставок та екскурсій заповідником. Загалом заплановано понад 270 тематичних заходів для містян та гостей столиці, повідомляють у КМДА.

"Уже сьомий рік поспіль ми робимо новорічні свята в столиці у партнерстві із представниками бізнесу. Цей формат показав себе по-справжньому ефективним. Столична ялинка вже неодноразово входила до найкрасивіших новорічних локацій Європи, при тому що кошти, які виділяються зі столичного бюджету на святкування, зовсім невеликі, навіть у порівнянні з іншими містами України", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У КМДА анонсують — 8 муніципальних театрів представляють 212 вистав, на які запросять близько 30 тисяч маленьких глядачів.

Також біля центральної ялинки на головній новорічній площі – найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів і колядників.

Поруч облаштовано фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працює ковзанка у вигляді тунелю, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко.

На наступні дні заплановані чимало свят, зокрема виставки, екскурсії та майстер-класи.

5 січня — "Зима прийшла — свята привела"

Освітньо-пізнавальну програму "Зима прийшла — свята привела" влаштують о 13:00 в "Брамі Заборовського", що на вулиці Володимирська, 24.

Вхід: 80 гривень

5 січня — "Від Різдва до Богоявлення"

Освітньо-пізнавальну програму "Від Різдва до Богоявлення" проведуть о 15:00 в музеї "Кирилівська церква", що по вулиці Олени Теліги, 12.

Вхід: 80 гривень

Ще одна новорічна локація буде на Контрактовій площі. Там відкриється велика різдвяна локація «Різдво на Подолі», оформлена у європейському стилі.

Тут розташуються льодова ковзанка, велика снігова гірка, атракціони, резиденція святого Миколая. На гостей чекатимуть 10 000 кв. м святкового дійства, наповнених фудзонами, будиночками в стилі традиційних європейських ярмарків, у яких можна буде придбати різдвяні сувеніри крафтового виробництва.

Після Святвечора на киян та гостей столиці чекає ще чимало дійств: екскурсії, майстеркласи та багато ковзанок.

8 січня — "Історія фарфорової чашки"

Освітньо-пізнавальна програма "Історія фарфорової чашки" пройде в музеї "Будинок Митрополита", що на вулиці Володимирська. 24

Вхід: 80 гривень

9 січня — "Різдво Ебенезера Скруджа"

Дитяча театральна студія «Радощі» підготувала виставу "Різдво Ебенезера Скруджа". Подивитися її можна буде о 12:00 на вулиці Володимирська, 24

Вхід: 50 гривень.

Найвища гірка та тисячі ліхтариків: так пройде "Різдво на Подолі" у столиці біля станції метро Контрактова площа.

На додачу до цього тут на киян та гостей столиці чекає резиденція Санта Клауса, інтерактивна хокейна фотозона, сувенірна крамниця з 1000 найменувань подарунків та різдвяним декором у європейському стилі.

Ще після Щедрівки очікується майстер-класи з акварельного живопису та монотипії

15 січня — "Святкова листівка"

Майстер-клас з монотипії "Святкова листівка" проведуть о 12:00 на вулиці Володимирська, 24

Вхід: 150 гривень

15 січня — "Різдвяний карнавал"

Приєднатися до майстер-класу з акварельного живопису можна буде о 14:00 в музеї "Будинок Митрополита", що на вулиці Володимирська, 24.

Вхід: 150 гривень

16 січня — "Різдво під шум двох океанів"

Майстер-клас з акварельного живопису "Різдво під шум двох океанів" розпочнеться о 14:00 в музеї "Будинок Митрополита", що на вулиці Володимирська, 24.

Вхід: 150 гривень

Що відомо

Головна ялинка країни, яку прикрашають 20 тисяч червоно-золотих іграшок і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола милує цьогоріч містяна на Софіївській площі. А у всіх 10 районах столиці встановлені новорічні ялинки: біля будівель районних державних адміністрацій у Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Печерському районах та в парках міста.

У КМДА повідомляли, що головна святкова локація на Софійській площі у Києві цьогоріч буде присвячена Різдвяній диво-ночі.

Темою новорічного оформлення Києва цьогоріч стане народження Ісуса, а за містом організатори влаштують резиденцію казкового персонажа Доброчара. Про це Суспільному розповів президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький. На Софійській площі розмістять 38-метрове скульптурне панно, а сама шопка відтворюватиме народження Ісуса: як Діва Марія народила Ісуса, як янголи сказали пастухам, що відбулося таке диво, як мудреці побачили на небі зірку, яка освітила їхній шлях.

У Києві від 16 грудня працюють 14 новорічних локацій. У кожному районі Києва буде встановлена новорічна ялинка.

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