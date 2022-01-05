Фольк-гурт "Свічадо" виконує колядки, притаманні Херсонщині. 5 січня відбулась репетиція артистів, які готуються до Коляди.

"Свічадо" існує з 2000 року. Цього Святого вечора колядників уже чекають херсонці, дуже багато запрошень, говорять учасники гурту. Після вечірньої служби співатимуть у церкві в Шуменському мікрорайоні, каже учасниця гурту Марія Ступка. За її словами, люди реагують дуже щиро і багато хто разом співає відомі колядки. Каже, це дуже радує, тому що люди не забувають традиції.

Учасниця гурту "Свічадо" Херсонського училища культури Юлія Філіпова розповіла, що її тато та бабуся з дідусем дуже любили співати, також ходили колядувати. Це було дуже колоритно, дуже цікаво.

Любов до колядок прийшла з дитинства, розказує керівник гурту Михайло Варгун. Своїм завданням сьогодні бачить збереження колядок Херсонщини, продовжує чоловік.

"В мене вселилися колядки з молоком мами, будемо так казати. Мій дідусь був старостою церкви сільської, я чув ці колядки із самого дитинства. Вони різні є. Я на Західній Україні народився. Там були свої колядки. Приїхавши на Херсонщину, я дізнався, що тут є свої колядки, давні дуже", - розповів керівник гурту.

Фото: Суспільне Херсон

У репертуарі гурту - зимові обрядові пісні, починаючи від святого Миколая до Водохреща. До своїх виступів колядники ретельно готуються. Говорять, зараз в Україні зросла цікавість до колядок та щедрівок.

"Тепер вже не так, як було колись. Колись сміялися – "ряженые пришли, а чего они пришли? А что им тут делать?" А тепер запрошують і ми зайняті дуже люди. Тому що потрібно, щоб воно святкувалося так, як воно має бути", - каже Михайло Варгун.

Фото: Суспільне Херсон

Михайло Варгун говорить, у нього немає улюбленої колядки. Пам’ятає свою першу "Бог предвічний народився", а ще в репертуарі гурту - колядки, притаманні Херсонщині. Збирали їх разом з друзями, яких вже нема - фольклористом Віктором Киселем та Валерієм Другальовим.

"Я з ними був в експедиціях, збирали і маємо в репертуарі ці колядки. Одна знаменита колядка, записана в селі Каїри. Ми вам спробуємо її виконати. Це та робота, яку ми зробили", - розповів керівник гурту "Свічадо" Михайло Варгун.