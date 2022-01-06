Щоб з’їздити до міста – в лікарню, аптеку або за продуктами, винаймають машини. Поїздка коштує – від 300 до півтисячі гривень. Або ходять по десять і більше кілометрів пішки. Третій місяць жителі десятка сіл Новгород-Сіверської громади залишаються без автобусного сполучення.

Після впровадження Кабміном нових правил пасажирських перевезень під час карантину від 21 жовтня минулого року, двоє перевізників відмовились виходити на маршрути, – не діють три рейси. У водіїв і більшості пасажирів, на той час не було документів, які б підтверджували COVID-безпечність. Тепер люди, що користувались автобусами, зробили щеплення, каже про жителів свого округу діловод Команського старостату Надія Бикова. Але автобуси в рейс так і не вийшли.

ФОТО: Суспільне Чернігів Надія Бикова

До села ходив автобус міжобласного рейсу. Він сполучав Фаївку та ще кілька сіл з двома містами: Новгородом–Сіверським і Шосткою. Після 21 жовтня, коли для міжрегіональних перевезень Кабмін запровадив нові карантинні вимоги, – пасажири та водій мали бути щеплені або здати негативний плр-тест, – автобус ходити перестав.

ФОТО: Суспільне Чернігів Третій місяць жителі десятка сіл Новгород-Сіверської громади залишаються без автобусного сполучення

80 річна Марія Курганська каже, зробила щеплення, щоб їздити автобусом, але тепер не може забрати сертифікат про щеплення з лікарні, бо автобуса, щоб доїхати туди, немає.

"Це ж треба найняти машину, але треба, щоб людини дві-три зібралось, бо одному – це дуже дорого".

ФОТО: Суспільне Чернігів Марія Курганська

На протилежному боці Новгород-Сіверської громади від кінця жовтня без автобусного сполучення з містом лишились п'ять сіл Команського старостату. Після карантинних обмежень для міжобласних перевезень, автобус Шостка – Новгород-Сіверський через села, також не пустили. Діловод старостату Надія Бикова спілкувалась з представниками фірми-перевізника.

"Вони бояться, що прийдуть люди, які без сертифіката, невакциновані. І вони кажуть, у нас рука не підніметься витягнути бабку стару чи дідуся з автобуса, але і везти не можемо, бо ми за них будемо платити штраф".

За словами Бикової, 80 відсотків жителів старостату – пенсіонери. Ті, що користуватись автобусом, зробили щеплення, каже, сподівались, після того перевізник пустить автобус. Цього не сталось.

"Нам потрібна аптека, нам потрібні банки, нам потрібна лікарня", – говорить жителька Дробишева Лідія Стариченко.

Жителька Дробишева Лідія Стариченко, не дочекавшись відновлення рейсів, тепер збирає підписи місцевих жителів під проханням до голови громади організувати сполучення з містом. Бо, каже, тепер до міста, що за 12 кілометрів, люди або ходять пішки, або наймають таксі.

Рейс на Фаївку обслуговує ФОП Луценко. Перевезення туди відновлять, каже староста Олександр Волкогон.

"У людей було мало сертифікатів – припинив перевізник маршрут. Сертифікатів більше – зараз з перевізником договір міськрада укладає. Після свят буде відновлювати маршрут".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Волкогон

Команський старостат – 5 сіл, лишатиметься єдиним, що не має автобусного сполучення з центром громади, каже староста Юрій Острик. Рейс Шостка-Новгород-Сіверський, що проходить через села, обслуговується Товариством Стріла з Київської області, Стріла передала його в суборенду ФОПу Чернявський з Шостки. Який, власне, і не виконує тепер перевезень. Протягом двох днів, ми намагались зв’язатись з представником фірми. На дзвінки не відповідають.

Попри те, що є інші перевізники, які тепер бажають обслуговувати рейс, запустити їх на маршрут місцева влада не може. Тендери на міжобласні перевезення проводить мінінфраструктури, каже староста.

Що з цього приводу думають жителі Новгород-Сіверської громади – у сюжеті:

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