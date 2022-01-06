У Кривому Розі на вулиці чоловік торгував предметами, схожими на набої

5 грудня, у Кривому Розі патрульні затримали чоловіка, який торгував предметами схожими на набої. Про це йдеться на офіційній сторінці Патрульної поліції Кривого Рогу у Facebook.

Під час патрулювання у Довгінцевському районі, інспекторам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Магістральній чоловік пропонує перехожим придбати у нього набої .

Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили громадянина, схожого за описом.

Під час поверхневої перевірки, у 47-річного криворіжця знайшли пакет, в якому знаходились металеві предмети, зовні схожі на бойові набої у кількості 121 штуки.

Чоловіка затримали та передали слідчо-оперативній групі.

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