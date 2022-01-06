У Кіровоградській області Гурівська громада закупила 21 контейнер для роздільного збору сміття. Їх встановлять на територіях шкіл. Про це Суспільному розповів голова громади Анатолій Склярчук.
За його словами, контейнери купили в рамках проекту "Сортуємо заради майбутнього" за гроші Британської Ради в Україні та співфінансування Гурівської сільради. Витратили понад 98 тисяч гривень.
"Біля кожної школи – а їх на території гурівської громади сім, поставимо три контейнери: для скла, пластику та паперу. Сортуючи непотріб, діти стануть прикладом для дорослих та навчать сортувати побутові відходи своїх батьків. Нині вирішуємо, куди будемо здавати зібране роздільне сміття. Наразі ведемо перемовини з підприємцями, які займаються збором вторинної сировини. Я думаю, вони погодяться співпрацювати з нами", – сказав голова громади.
Читайте також
- Кропивницьке сміттєзвалище за добу приймає 2 тонни пластикових пакетів – Екостайл
- У кропивницьких школах та дитсадках зібрали на переробку понад тонну паперу
- Даємо відходам друге життя. Двадцятеро кропивничан сортують сміття
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері та Телеграм