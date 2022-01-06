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На Кіровоградщині Гурівська громада купила контейнери для роздільного збору сміття. Де їх облаштують
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На Кіровоградщині Гурівська громада купила контейнери для роздільного збору сміття. Де їх облаштують

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині Гурівська громада купила контейнери для роздільного збору сміття. Де їх облаштують Facebook Гурівської громади

У Кіровоградській області Гурівська громада закупила 21 контейнер для роздільного збору сміття. Їх встановлять на територіях шкіл. Про це Суспільному розповів голова громади Анатолій Склярчук.

За його словами, контейнери купили в рамках проекту "Сортуємо заради майбутнього" за гроші Британської Ради в Україні та співфінансування Гурівської сільради. Витратили понад 98 тисяч гривень.

"Біля кожної школи – а їх на території гурівської громади сім, поставимо три контейнери: для скла, пластику та паперу. Сортуючи непотріб, діти стануть прикладом для дорослих та навчать сортувати побутові відходи своїх батьків. Нині вирішуємо, куди будемо здавати зібране роздільне сміття. Наразі ведемо перемовини з підприємцями, які займаються збором вторинної сировини. Я думаю, вони погодяться співпрацювати з нами", – сказав голова громади.

На Кіровоградщині Гурівська громада купила контейнери для роздільного збору сміття. Де їх облаштуютьFacebook Гурівської громади

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