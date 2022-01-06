У селищі Квасилів Рівненської міської громади запрацював новий Центр обслуговування клієнтів Рівнеоблводоканалу. Як повідомили у пресслужбі підприємства, прийматимуть там жителів цього смт та навколишніх сіл з Рівненського району.

Центр обслуговування клієнтів підприємства відкрили у четвер, 6-го січня, у Квасилові на вулиці 1 Травня, 1. Він працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00, з перервою на обід – з 12:00 до 13:00.

Метою центру є створити для споживачів Квасилова та найближчих населених пунктів зручні умови комунікації з підприємством.

У повідомленні пресслужби Рівнеоблводоканалу йдеться, що відтепер мешканці Квасилова, Корнина, Загорощі, Колоденки, Копиткова, Мар’янівки, Новомильська, Старомильська, Антополя мають можливість звернутися до операторів з обслуговування з таких питань:

укладання договору про надання послуг з водопостачання та водовідведення/відкриття особового рахунку;

звірка стану особового рахунку;

переоформлення особового рахунку (зміна власника);

отримання довідок для оформлення пільг та субсидій;

отримання довідки про відсутність/наявність заборгованості по особовому рахунку;

приймання заявок на опломбування та розпломбування лічильників;

приймання заявок на встановлення лічильників;

взяття на облік встановлених/повірених лічильників;

укладання договорів про реструктуризацію заборгованості;

приймання показників лічильників.

"Центр обслуговування клієнтів знаходиться на перетині доріг міжміського сполучення в самому центрі смт Квасилів. Обслуговування клієнтів відбуватиметься завдяки сучасному комп’ютерному обладнанню, комфортним меблям та зоною для споживачів", – цитує пресслужба директора Рівнеоблводоканалу Андрій Карауш.

На підприємстві також нагадали, що більшість питань можна вирішити онлайн: через мобільний додаток "Рівнеоблводоканал", чат-бот у Viber, а також через особистий кабінет на сайті підприємства.

Для споживачів також працює єдиний сall-центр – 0 800 219 218, що дозволяє одночасно передати показники лічильників та отримати будь-яку інформацію в одного оператора.

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