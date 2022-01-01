У Рівному з 1 січня дорожчає вода. Скільки доведеться платити

З 1 січня 2022 року "Рівнеоблводоканал" підвищує тарифи на водопостачання та водовідведення, а згодом до цього додасться і абонплата за послуги. Про це йдеться на офіційному сайті підприємства. Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення загалом зростуть до 32,5 грн за один кубометр.

Про тарифи

У 2021-му споживачі водоканалу платили 12,18 грн за один м³ за водопостачання та 11,46 грн за м³ за водовідведення. З 1 січня 2022 діятимуть такі тарифи:

централізоване водопостачання – 16,68 грн за один м³ (з ПДВ);

за один м³ (з ПДВ); централізоване водовідведення – 15,912 грн за один м³ (з ПДВ).

Тарифи для підприємств, що здійснюють водопостачання та водовідведення, скоригувала Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рішенням від 22 грудня 2021 року.

Як ідеться в інформації, підняття тарифів зумовлено збільшенням витрат на електроенергію, пальне та послуги "Рівнеазоту" з очищення стічних вод. А також підвищенням екологічного податку у 2,5 раза, збільшенням ренти за спеціальне використання води в 1,5 раза, а також збільшенням ренти за користування надрами в 1,5 раза.

Про абонплату

На підприємстві введуть і абонплату. Там пояснили, що це – витрати на укладення договорів, розподіл спожитих послуг, нарахування та стягнення плати за спожиті комунпослуги, обслуговування та заміна вузлів комерційного розподілу. Абонплата вираховується окремо і на водопостачання, і на водовідведення.

“Тому що є абоненти, у яких тільки водопостачання, є абоненти, у яких тільки водовідведення, а є такі, у кого і водопостачання, і водовідведення. Граничний розмір цієї абонплати встановлений постановою Кабміну №808, він не буде перевищувати 67 гривень. Однак, наші витрати дозволяють нам зробити ці витрати не 67 гривень, а набагато меншою”, – каже заступник директора водоканалу Микола Ткачук.

Абонплата буде запроваджена не з 1 січня, а тільки після того, коли підприємство опублікує публічний договір, який затверджує Кабмін. Можливо, це буде у лютому, каже представник підприємства.

“Кожен споживач за місяць часу приєднається до цього публічного договору, і кожному споживачу на сайті буде вказаний його розмір абонплати. Вона буде варіюватись: є споживачі, у яких немає лічильників – це одна абонплата, а є ті, у кого є вузол комерційного обліку – це буде трішки вища сума, оскільки там буде частинка суми на повірку цього вузла", – сказав Микола Ткачук.

В постанові Кабміну сказано: плата за абонентське обслуговування встановлюється для кожного окремого об’єкту нерухомого майна, або для об’єктів нерухомого майна, які знаходяться за однією адресою.

“Якщо, умовно, є цілісний майновий комплекс, наприклад, НУВГП, де п’ять корпусів і в них є п’ять лічильників – для них буде одна абонплата. Вона також нараховується і для юридичних осіб, не тільки для категорії “населення”. Якщо мова йде про, наприклад, будинок №100, квартира №5 – це одна адреса, один об’єкт нерухомого майна і для нього окремо нараховується абонплата раз на місяць”, – пояснює Микола Ткачук.

Граничний розмір абонплати, відповідно до постанови уряду, станом на 1 липня 2021 року розраховується, виходячи з прожиткового мінімуму 2294,00 грн. Він становить:

- водопостачання – 33,74 грн (з ПДВ);

- водовідведення – 33,74 грн (з ПДВ).

“Це гранично допустима сума, тобто не більше, ніж. В інших містах абонплату нараховують ще з літа, точно знаю за Київ, Луцьк, Дніпро, Харків. Ми цю плату нараховуємо зараз дуже обмеженій кількості людей, які вже уклали з нами нові договори. Переважно йде мова про новобудови і таких споживачів у нас не більше тисячі зі 100 тисяч. Тобто зараз 1% наших абонентів сплачує абонплату”, – зазначає заступник директора водоканалу.

Востаннє водоканал підвищував тарифи рівно рік тому.

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