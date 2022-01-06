84 роки виповнилося б 6 січня українському поету-дисиденту Василю Стусу. У його рідному селі — Рахнівка, що на Гайсинщині — вже 26 років у приміщенні школи функціонує музей. Для нього виділили дві кімнати: перша — знайомить з життєвим і творчим шляхом поета, друга — присвячена перебуванню Стуса на засланні.

Суспільне Вінниця

Про це нам розповів директор Дмитро Омелянчук. Чоловіку 90 років. Розповідає, що Василя Стуса знав ще хлопчиною: жили майже по сусідству. Тож облаштувати музей у школі, де працював 40, було не просто його обовʼязком, а покликанням.

Суспільне Вінниця

"Територія школи тісно межує з садибою, де жив Стус, і іншого виходу не було, як відкрити музей, а згодом і памʼятник на території школи", — каже Дмитро Омелянчук.

Суспільне Вінниця

Спершу у Рахнівській школі створили кімнату-музей Василя Стуса, де налічувалося близько 20 експонатів. Їх збирали всією Гайсинщиною, каже Дмитро Омелянчук.

Суспільне Вінниця

Нині ж у музеї 563 експонати. Тут і предмети побуту родини Стуса, його одяг, світлини, публікації з газет. Є й Стусівська колиска.

Суспільне Вінниця

"Почали збирати експонати по зернині. Тут була і ще є родина Василя Стуса. І ми обходили хати й збирали ці експонати. Поповнювали, і так потихенько накопичили цей матеріал", — каже Дмитро Омелянчук.

Нині музей Василя Стуса у селі Рахнівка — це дві кімнати. Перша — про життя та творчість поета, у другій — історія його перебування на засланні.

Суспільне Вінниця

Кімната — то ніби реконструкція тюремного бараку. На стіні навіть колючий дріт, розповідає Омелянчук. Цей музей йому дорогий, каже, бо все тут створив власноруч.

Суспільне Вінниця

Школа, де розмістили музей, носить імʼя поета, каже директорка закладу Алла Кобзар. У 84 день від дня народження Василя Стуса громада поклала квіти до памʼятника поета-дисидента, який розташований на подвірʼї закладу.

Читайте також