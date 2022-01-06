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"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на Вінниччині
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"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на Вінниччині

Ольга Федоренко
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"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на Вінниччині Експонати у музеї Василя Стуса у Рахнівці, Гайсинщина. Фото: Руслана Ткачук, Суспільне

84 роки виповнилося б 6 січня українському поету-дисиденту Василю Стусу. У його рідному селі — Рахнівка, що на Гайсинщині — вже 26 років у приміщенні школи функціонує музей. Для нього виділили дві кімнати: перша — знайомить з життєвим і творчим шляхом поета, друга — присвячена перебуванню Стуса на засланні.

"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на ВінниччиніСуспільне Вінниця

Про це нам розповів директор Дмитро Омелянчук. Чоловіку 90 років. Розповідає, що Василя Стуса знав ще хлопчиною: жили майже по сусідству. Тож облаштувати музей у школі, де працював 40, було не просто його обовʼязком, а покликанням.

"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на ВінниччиніСуспільне Вінниця

"Територія школи тісно межує з садибою, де жив Стус, і іншого виходу не було, як відкрити музей, а згодом і памʼятник на території школи", — каже Дмитро Омелянчук.

"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на ВінниччиніСуспільне Вінниця

Спершу у Рахнівській школі створили кімнату-музей Василя Стуса, де налічувалося близько 20 експонатів. Їх збирали всією Гайсинщиною, каже Дмитро Омелянчук.

"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на ВінниччиніСуспільне Вінниця

Нині ж у музеї 563 експонати. Тут і предмети побуту родини Стуса, його одяг, світлини, публікації з газет. Є й Стусівська колиска.

"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на ВінниччиніСуспільне Вінниця

"Почали збирати експонати по зернині. Тут була і ще є родина Василя Стуса. І ми обходили хати й збирали ці експонати. Поповнювали, і так потихенько накопичили цей матеріал", — каже Дмитро Омелянчук.

Нині музей Василя Стуса у селі Рахнівка — це дві кімнати. Перша — про життя та творчість поета, у другій — історія його перебування на засланні.

"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на ВінниччиніСуспільне Вінниця

Кімната — то ніби реконструкція тюремного бараку. На стіні навіть колючий дріт, розповідає Омелянчук. Цей музей йому дорогий, каже, бо все тут створив власноруч.

"По хатах збирали експонати": що зберігають у музеї поета-дисидента Василя Стуса на ВінниччиніСуспільне Вінниця

Школа, де розмістили музей, носить імʼя поета, каже директорка закладу Алла Кобзар. У 84 день від дня народження Василя Стуса громада поклала квіти до памʼятника поета-дисидента, який розташований на подвірʼї закладу.

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