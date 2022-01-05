Квартет "Чарівниці" села Корделівка Калинівської ТГ став лауреатом І ступеня Міжнародного конкурсу мистецтв "Новорічне диво 2021". Про це повідомляють на сайті Калинівської міськради.

Конкурс організували у Чернігові, втім проходив він онлайн у звʼязку з карантинними обмеженнями. Участь у ньому взяли 2022 учасники з 7 країн світу та 17 міст України. До 20 грудня 2021 виконавці надсилали організаторам відеозаписи своїх пісень.

Квартет "Чарівниці". Фото: Калинівська міськрада

Квартет "Чарівниці", до складу якого входять Наталя Панасюк, Людмила Рудик, Олександра Дорош та Катерина Пархомчук, на розгляд журі відправили ді композиції: "Україночки-красунечки" та "Доля козака". 4 січня вони отримали диплом лауреата І ступеня.

Читайте також