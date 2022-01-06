6 січня, напередодні Різдва, українці готують "багату кутю". Подружжя черкащан Івановських поділилося із Суспільним рецептом, який передають із покоління в покоління.

Готують кутю зазвичай чоловік та дружина у святковому вбранні. Після ранкової молитви вони починають приготування. Перетирати мак – це справа чоловіча, зауважив пан Василь. Тож дружину не підпускає:

"Терти мак треба довгенько, може хвилин сорок. А може й більше, щоб добре розім’явся. І треба призвичаїтися: яку руку тримати на місці, а якою крутити", – зауважив він.

Суспільне Черкаси

Готують кутю із пшениці. Саме з неї, зауважила пані Любов, готувала її бабуся:

"Якщо з пшениці, то бажано її замочити на ніч. Слово «кутя» в перекладі означає варене зерно. Кожна господиня обирає, яке їй до вподоби. Однак класичний рецепт – це цільна пшениця".

До куті додають мак та мед. І побільше, щоб життя було солодким і щасливим весь рік, пояснила жінка.

"Є три куті: кутя багата, яку готуємо до Різдва, щедра – її роблять на Старий Новий рік, і голодна – на Водохреща", – зауважила черкащанка.

Суспільне Черкаси

Готову кутю традиційно розкладають по маленьких горщиках: сусідам, собі та кумам. "Приправляють" її родзинками, чорносливом, горіхами, шоколадом та апельсинами.

Суспільне Черкаси

А тим, хто любить, додають ще та узвар – із сушених яблук, груш, сушених слив.

Кутя – головна страва на Святвечір. Крім неї готують інші пісні страви — усього їх має бути 12.

Суспільне Черкаси

"12 — це за кількістю учнів — апостолів Ісуса Христа. І обов’язково всі 12 страв треба скуштувати", – зауважила пані Любов.

Святковий стіл подружжя Івановських починає сервірувати з обіду – із першою вечірньою зорею на гостини чекають сусідів, кумів та родичів.

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