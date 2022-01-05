Свята вечеря: 12 сучасних страв від черкаської кулінарки

На Святвечір важливо готувати традиційні пісні страви за родинними рецептами. Хоча їх можна зробити сучасними, розповіла Суспільному черкаська фудфотографиня, авторка кулінарного блогу в Instagram Альона Гудзенко.

"На Святвечір для багатьох важливо готувати саме традиційні страви за родинними рецептами, адже це особлива трапеза. І, звісно, без куті у переддень Різдва не обходиться жоден стіл. Утім із 12 пісними стравами зазвичай у господинь виникають проблеми. Ідей, як їх зробити святковими і сучасними, небагато", – зазначила кулінарна експертка.

1. Кутя

Ілюстративне фото: pixabay

Кутю Альона готує за традиційним рецептом: зварена пшениця, тертий мак, порізані горіхи, запашний мед та узвар, а от ще 11 страв черкащанка пропонує осучаснити.

2. "Пісне овочеве соте"

Фото Альона Гудзенко "Пісне овочеве соте"

Інгредієнти:

– 3 – 4 картоплини

– 1 кабачок

– 1 морквина

– 1 цибулина

– 100 мл томатного соусу

– оливкова олія

– сіль, перець

– прованські трави

Як готувати

Картоплю, моркву і цибулю почистити і нарізати невеликими кубиками. Також кубиками нарізати кабачок. В сотейник або каструлю налити оливкову олію. Обсмажити спочатку моркву 3 – 4 хвилини, потім додати цибулю, смажити до м’якості. Далі – картоплю (ще 5 – 7 хв), останній – кабачок.

Залити овочі томатним соусом, додати склянку води, спеції і трави. Якщо соус кислий, додати коричневого чи білого цукру за смаком. Тушкувати на малому вогні 20 – 30 хв. До повної готовності. Подавати з хлібом чи грінками.

3. "Запечена скумбрія з апельсином"

Фото Альона Гудзенко "Запечена скумбрія з апельсином"

Інгредієнти:

– 1 скумбрія

– 1 апельсин

– 4 гілочки тим’яну

– імбир

– сіль, перець

Як готувати

Рибу розрізати і почистити. Витягнути хребет та кістки, обрізати плавники, промити і розділити на дві частини. Натерти зверху цедру апельсина та очищений імбир. Полити апельсиновим соком, посипати тим’яном, посолити і поперчити.

Скумбрію залишити маринуватися на 10 хв. Запекти в духовці протягом 15 хв при 180 градусах. Готово!

4. "Cалат із булгуром і рибою"

Фото Альона Гудзенко Cалат із булгуром і рибою

Інгредієнти:

– філе риби (можна судака)

– листя салату

– жменя булгура

– гранат

– половину огірка

Для заправки:

– сік лимона 1 ч. л.

– оливкова олія 2 ст. л.

– сіль, перець

Як готувати

Посмажити рибу, зварити булгур, нарізати огірок, почистити гранат, помити салат, змішати заправку і полити нею салат, зверху покласти булгур, рибу, огірок і зерна гранату. Смачного!

5. "Дорадо з овочами"

Фото Альона Гудзенко "Дорадо з овочами"

Інгредієнти:

– 2 доради

– суміш улюблених овочів

– 2 ст. л. оливкової олії

– 1 ч. л. лимонного соку

– сіль, перець, трави

Як готувати

Риба має бути почищена, помита, без жабрів та нутрощів. Зробити надрізи гострим ножем, зверху і всередині посолити, полити оливковою олією, лимонним соком і додати трави. Натерти маринадом рибу і викласти у форму для запікання або на деко. По боках розкласти овочі (моркву, броколі, спаржеву квасолю, картоплю, кукурудзу – все, що забажаєте). Овочі теж полити маринадом з олією, посолити і поперчити.

Поставити в розігріту духовку до 190 градусів на 30 хв. Альона обирає режим "Верх, низ, конвекція".

За цей час риба зарум’яниться і пропечеться, а філе залишиться ніжним і соковитим. "А в разом з хрусткими печеними овочами – то просто вау", – додала Альона Гудзенко.

6. "Тіан з травами і медом в оливковій олії"

Фото Альона Гудзенко "Тіан з травами і медом в оливковій олії"

Інгредієнти:

– 1 баклажан

– 1 цукіні

– 2 картоплини

– 3 помідори

– 3 ст. л. оливкової олії

– сіль, перець

– 1 ст. л. рідкого меду

– свіжий базилік

– ароматні трави до смаку (Альона бере сушені розмарин, чебрець, базилік, м’яту, майоран).

Як готувати

Картоплю, баклажан, і цукіні нарізати тонкими кружальцями. Збризнути олією, посолити, поперчити, додати трави. У змазану форму викласти почергово кружальця овочів, помідори, базилік. Полити медом, накрити фольгою і поставити в духовку при 180 градусах на 40 хв, після чого зняти фольгу і ще 10 хв допекти. Готово!

7. "Томатний клем-чаудер із мідіями"

Фото Альона Гудзенко "Томатний клем-чаудер із мідіями"

"Цей суп не схожий ні на що", – додала кулінарна експертка.

Інгредієнти:

– 3 – 4 картоплини

– 1,5 л рибного бульйону або води

– 200 г мідій варено-морожених

– половину цибулини

– 1 – 3 зубчики часнику

– половину морквини

– 1 червоний перець

– 1 – 2 помідори

– 200 мл томатного соусу, томатів у власному соку чи 100 мл томатної пасти

– 3 ст. л. соєвого соусу

– тим’ян, лавровий лист, сіль, перець, цукор, копчена паприка до смаку

Як готувати

У сковорідку покласти нарізану цибулю та моркву, додати часник і тим’ян. Викласти картоплю, потім перець і помідори. Бульйон чи воду нагріти і перекласти в нього овочі. Залити томатний соус (пасту), додати лавровий лист.

Довести суп до кипіння, посолити, поперчити, насипати паприку, влити соєвий соус. Довести до смаку цукром, якщо надто кисло. Коли картопля готова, всипати мідії, і томатний клем-чаудер готовий.

8. "Лимонна паста із зеленими овочами"

Фото Альона Гудзенко "Лимонна паста із зеленими овочами"

Інгредієнти:

– 400 г пасти фарфале

– 300 г броколі

– 100 г брюссельської капусти

– 1 лимон

– 3 ст. л. лимонної олії

– 1 ч. л. часнику

– сіль, перець

Як готувати

Відварити пасту разом із суцвіттям броколі і половинками брюссельської капусти до стану аль-денте.

Приготувати заправку: олія, сіль, перець, часник, цедра половини лимона, сік половини лимона.

Готову пасту із зеленим овочами заправити. Смачного!

8. "Гуакамоле"

Фото Альона Гудзенко "Гуакамоле"

Інгредієнти:

– 1 стиглий авокадо

– 1 ст. л. лимонного соку

– сіль, перець

Як готувати

Стиглий авокадо має бути м’яким, пружним. Коли натискаєте, має залишатися невеликий слід, який швидко розгладжується. Хвостик легко відходить.

Авокадо розрізати навпіл, дістати кісточку наколовши на ніж. Відділити м’якоть ложкою, полити лимонним соком. Виделкою розім’яти авокадо в пюре. Посолити і поперчити за смаком. Альона полюбляє додавати свіжомелені спеції.

Гуакамоле викласти на чорний хліб. Готово!

9. "Картопля з розмарином і карамелізованою цибулею"

Фото Альона Гудзенко "Картопля з розмарином і карамелізованою цибулею"

Інгредієнти:

– 5 – 6 картоплин

– 3 – 4 цибулини

– 1 – 2 гілочки розмарину

– коричневий цукор або мед 1 – 2 ч. л.

– оливкова олія

– сіль, перець

Як готувати

Помити картоплю, порізати дольками, збризнути олією, посолити, поперчити і додати розмарину. Запікати в духовці при температурі 180 градусів 30 – 40 хв. Тим часом цибулю нарізати півкільцями і викласти на сковорідку, додати сіль, перець, цукор, накрити кришкою, смажити, періодично помішувати.

Через 10 хв цибуля стане м’якою і золотистою.

Дістати картоплю, зверху викласти цибулю.

11. "Мексиканський салат із квасолею і кукурудзою"

Фото Альона Гудзенко "Мексиканський салат із квасолею і кукурудзою"

"Кольоровий, хрусткий і корисний. Урізноманітніть своє меню цим салатом", – зазначила кулінарна блогерка Альона Гудзенко.

Інгредієнти:

– 100 г консервованої квасолі

– 200 г консервованої кукурудзи

– четвертина болгарського перцю

– 6 – 8 помідорів чері

– половина авокадо

– сік половини лимона

– 1 ст. л. оливкової олії

– 1 ч. л. меду

– сіль, перець

Як готувати

У миску викласти квасолю, кукурудзу, нарізаний кубиками перець, очищений і подрібнений авокадо, помідори чері. Окремо підготувати заправку: сік лимона, мед, сіль, перець, олія.

Заправити салат і добре перемішати.

12. "Томатний хліб з оливками і в’яленими помідорами"

"Як приємно, коли, кусаючи, натрапляєш на ніжний солодкуватий сушений помідор в олії чи хрустку солону оливку", – розповіла кулінарка.

Фото Альона Гудзенко "Томатний хліб з оливками і в’яленими помідорами"

Інгредієнти:

– 500 г борошна

– 250 мл теплої води

– 3 ст. л. томатної пасти

– 1,5 ст. л. цукру

– 1,5 ст. л. оливкової олії

– 1 ч. л. солі

– 6 г сухих дріжджів

– 1 ч. л. гранульованого часника

– 2 ч. л. орегано чи французьких трав

– 5 – 6 в’ялених томатів

– жменя оливок

Як готувати

Змішати сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль, сухі дріжджі, орегано і часник. Окремо у теплій воді розвести теплу томатну пасту і додати оливкову олію. Ввести томатну рідину в борошно і замісити тісто.

Нарізати оливки і в’ялені помідори та додати в тісто. Залишаємо на 40 – 60 хв тісто в мисці, змазаній олією, накритим, щоб воно підійшло. Воно має збільшитися вдвічі. Сформувати хлібинку: розкатати тісто руками у квадрат, загнути половини тіста всередину, сформувати прямокутник, згорнути його меншою стороною донизу, щоб утворився пухкий рулетик. Викласти на деко з пергаментом, збризнуте водою. Так буде утворюватися пар, і хлібчик добре пропечеться.

Перед тим, як відпраити в духовку, бля блиску хлібину можна змазати олією і зробити надрізи гострим ножем.

Випікати томатний хліб у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 40 хв. Готово!

На десерт Альона Гудзенко запропонувала приготувати пісні кекси.

"Пісні медово-цитрусові кекси з прянощами"

Фото Альона Гудзенко "Пісні медово-цитрусові кекси з прянощами"

Інгредієнти:

– 300 г борошна

– 150 мл теплої води

– 1 апельсин

– 100 г цукру

– 125 мл олії (кокосової або будь-якої рафінованої, без запаху)

– половина чайної ложки соди

– 2 ст. л. меду

– 1 ч. л. меленої кориці

– половина чайної ложки меленого імбиру

– четвертина чайної ложки мускатного горіха

Як готувати

З апельсина вичавлюємо сік. Змішуємо з теплою водою. В результаті має вийти 250 мл рідини. Розтоплюємо в ній мед, додаємо цукор, олію, прянощі, цедру апельсина.

Окремо змішуємо борошно з содою. Вінчиком замішуємо тісто.

Розливаємо по формочках, наповнюючи на 2/3, і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо протягом 20 – 25 хв.

Кекси можна подавати з медом або варенням.

Смачних свят!

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