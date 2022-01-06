На Полтавщині виявили штам вірусу «Омікрон»

Перший випадок інфікування штамом коронавірусу «Омікрон» виявили у Полтаві. Через це у лютому очікують нову хвилю зростання захворюваності. Про це на брифінгу в Полтавській ОДА повідомив заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Юрій Курилко.

В одному зі зразків біологічного матеріалу з полтавської лабораторії виявили новий штам «Омікрон». На аналіз цю пробу з іншими надіслали наприкінці грудня 2021-го у київську лабораторію, у якій можуть визначити нові штами. Результати з підтвердженням «Омікрона» отримали приблизно за 10 днів.

За словами Юрія Курилка, через виявлення нового штаму на Полтавщині прогнозують підвищення рівня захворюваності у лютому.

сайт РНБО Графік кількості виявлених хворих на COVID-19 на Полтавщині в 2021 році

За словами епідеміолога обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрія Байбарзи, після занесення в область нових штамів інфекції зазвичай кількість хворих збільшується. Так, наприклад, було в листопаді минулого року, коли на Полтавщині поширився штам «Дельта». За словами Байбарзи, препарати, якими вакцинують від коронавірусу, ефективні і проти «Омікрона».

Як раніше повідомив Суспільному головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, інфікування штамом «Омікрон» призводить до більш легкого перебігу хвороби, аніж при штамі «Дельта». Проте швидкість його передачі зростає майже на третину.

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