ЄС стурбований інтервенцією іноземних військ до Казахстану — Боррель

Високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС турбує ситуація в Казахстані та введення на територію країни іноземних військ.

"Казахстан — це багата країна, що процвітає, з великою кількістю природних ресурсів. Ця напружена ситуація яка призвела до того, що багато людей було вбито. З одного боку і з іншого: поліцейські і сили безпеки, і демонстранти. Це привід для занепокоєння для нас. І звичайно ми закликаємо обидві сторони до стриманості, щоб мирні демонстрації лишалися мирними. І звичайно до сил безпеки утриматися від побиття демонстрантів", — наголосив він у коментарі Суспільному під час візиту в Україну.

Боррель також наголосив, що ЄС стурбований інтервенцією іноземних військ і очікує, що це не поставить під загрозу незалежність Казахстану.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ із 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель.

У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає

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