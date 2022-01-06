На Херсонщині з 10 січня боржників відключать від електропостачання.

Про це йдеться на сторінці Херсонобленерго у Facebook.

У повідомленні написано, що 10 січня закінчується 30-денний термін з дня скасування "червоного" рівня епіднебезпеки, тому відповідно до Закону України про спрощення процедури приєднання до електричних мереж люди, які мають борги за світло, будуть відключені.

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