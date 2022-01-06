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Сім поверхів та підземний паркінг: в Одесі збираються будувати новий пансіонат
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Сім поверхів та підземний паркінг: в Одесі збираються будувати новий пансіонат

Марина Повертайло
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Сім поверхів та підземний паркінг: в Одесі збираються будувати новий пансіонат Одеська міська рада

В Одесі збираються будувати новий пансіонат. Його планують розташувати на вулиці Дмитра Донського. Про це повідомили на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Фірма "Маріон Південь" вже отримала містобудівні умови та обмеження для нового будівництва. Пансіонат матиме змінну поверховість від 4 до 7 поверхів. Під приміщеннями побудують підземний паркінг.

За даними порталу, підприємство взяло в оренду земельну ділянку в листопаді 2021 року. Наразі за адресою розташований двоповерховий готельний комплекс "Марріон".

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