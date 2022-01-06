У Тернопільському центрі еколого-натуралістичної творчості вчать робити дідухи

Виготовляти дідухи вчать у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Так популяризують українські різдвяні традиції, – розповіла методистка Уляна Дулеба.

За її словами, дідуха може зробити кожен охочий.

Суспільне Тернопіль Найлегше робити дідуха з безостої пшениці

"Для того, щоб виготовити такий виріб – треба колоски зібрати у пучки і спершу зробити "голову" дідуха. Її обмотуємо і закріплюємо лляним шнурком. Після того робимо яруси колосся, додаючи з чотирьох сторін пучки пшениці", – розповідає методистка.

Суспільне Тернопіль Кожен пучок колосся міцно зв'язують

Улянка Дулеба каже, що чотири пучки колосся символізують чотири пори року.

"Щоб можна було дідуха поставити на стіл чи підлогу, стебла колосків знизу треба розділити на три частини і, таким чином, зробити ніжки. Це буде стійка основа".

Суспільне Тернопіль За традицією, дідух має стояти у домі протягом різдвяних свят

Щоб зібрати матеріали для дідухів – працівники центру самі вирощують зернові культури, – розповідає жінка.

"У нас є навчально-дослідна ділянка, на якій ми вирощуємо культури. Озимі ми висіваємо восени, а ярі – навесні. У липні та серпні – збираємо ці культури у стані молочної стиглості".

Суспільне Тернопіль Працівники центру вирощують пшеницю, овес, ячмінь, жито і сорго

За словами методистки, діти, які відвідують центр еколого-натуралістичної творчості, охоче вчаться робити дідухи. А для працівників закладу, проводити майстер-класи із виготовлення цих різдвяних прикрас – задоволення.

Суспільне Тернопіль Дідухи можуть зберігатися десятиліттями

"Я пам’ятаю, у дитинстві у моїй сім’ї ставили дідуха у вигляді сіна, яке стелили на долівку. Зараз використовують дідухи у вигляді снопів, які ставлять на покутті. Дідух приносить добробут, щастя й злагоду в родину. На Святвечір господар має заносити дідуха до хати і благословляти рідних на добрий рік", – каже Уляна Дулеба.