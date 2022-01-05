На Вінниччині стартувала реєстрація на пробне ЗНО

На Вінниччині 5 січня стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Триватиме вона до 22 січня. Вартість — 300 гривень, розповіла заступниця директора центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Пройти пробне тестування можна буде максимум із двох предметів на вибір.

Пробне тестування допоможе абітурієнтам психологічно налаштуватися на складання основної сесії ЗНО, каже Людмила Марцева.Для всіх учасників створять сторінки, на яких розмістять інформацію про час та місце проходження тестування, а згодом оприлюднять і результати, каже Марцева.

"Той, хто реєструється на пробне ЗНО, отримує доступ до сертифікаційних робіт з усіх предметів, орієнтовну оцінку і ознайомиться з процедурою проходження оцінювання. У нас в області розгортають велику мережу пунктів: орієнтовно 35 пунктів, 9 з них у місті Вінниці, а решта по області", — каже Людмила Марцева.

Останній день реєстрації на пробне ЗНО — 22 січня. Кожен учасник зможе скласти іспит на вибір з одного або двох предметів. 19 березня — пробне тестування з української мови та літератури. З біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, іноземних мов – 26 березня. Результати будуть відомі 25 березня та 1 квітня відповідно.

Суспільне Вінниця

Одинадцятикласниця Адріана Ліщун цьогоріч закінчує 32 вінницьку школу. Сьогодні реєструється на пробне тестування з української мови та літератури, опісля, каже, зареєструється ще й на іноземну мову.

"Я знаю, в якому напрямку я буду рухатися. Це напрямок економіки. Буду здавати українську мову, літературу, англійську, історію і географію", — каже Адріана Ліщун.

На сайті центру оцінювання якості освіти дівчина заповнює реєстраційну заяву і проходить покрокову інструкцію: вводить персональні дані, адресу навчального закладу та пункту тестування. Для неї це, каже, репетиція перед складанням основного тестування.

Читайте також