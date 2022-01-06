255 підтверджених випадків, 7 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 255 випадках. Це на 99 більше, аніж напередодні. Одужали 348 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 7. Про це повідомили у профільному департаменті.

Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 113 111 мешканців області. З них одужали 105 335 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 158 людей.

Суспільне Вінниця

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 575 969 вінничан. Другою дозою вакцинувалися 531 759 людей.

В Україні ж за минулу добу виявили 6 632 нових випадки захворювання на коронавірус. Серед хворих — 192 медики та 240 дітей. Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу шпиталізовані 2 028 людей, 187 — померли, 9 121 — одужали.

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