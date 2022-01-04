Сьогодні, 4 січня, Міністр охорони здоров`я України Віктор Ляшко призначив нову керівницю вінницького обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Нею стала Лідія Діденко.

За словами Ляшка, це черговий крок в перезавантаженні системи протиепідемічного захисту України.

"У кожній області ми матимемо можливість забезпечити пильний моніторинг за показниками здоров’я населення, оцінювати ризики та давати цінні вказівки і рекомендації органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання без постійного втручання в їх автономну діяльність", – зазначив Віктор Ляшко.

Директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА Ольга Задорожна зазначила, що сподівається на плідну співпрацю з новопризначеною керівницею обласного Центру контролю та профілактики хвороб.

"Лідія Олексіївна – професіонал, вона займалася реформуванням медицини у Вінницькій області і це був успішний проєкт", – повідомила Ольга Задорожна.

Довідка

Лідія Діденко працювала заступником головного лікаря Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

У травні 2010 року Лідія Діденко була начальником управління охорони здоров’я та курортів обласної державної адміністрації

З жовтня 2018 року очолювала політичну партію "Основа" у Вінницькій області

На сайті регіонального лабораторного центру МОЗ йдеться, що вона займає посаду заступника директора.