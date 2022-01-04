Триста вінничан отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу

Триста вінничан отримали бустерну дозу щеплення від коронавірусу. А це медичні та соціальні працівники. Про це нам розповіла заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко.

“Це третя доза, яка робиться через 6 місяців після вакцинації, аби не допустити зниження імунітету після базової вакцинації. Ми проводимо бустерну дозу для медпрацівників, соціальних працівників. Однак всі, хто проходив друге щеплення у червні 2021 року, можуть звертатися для отримання бустерної дози”, — каже Тетяна Бондаренко.

За минулу добу в області щепили 1 218 людей. Вакцина у наявності є, каже Бондаренко.

"Ми отримали вакцину Moderna. Ми отримали поставку вакцини Pfizer в достатній кількості і CoronaVac. AstraZeneca — на введення другої дози. Ми очікуємо ще додатково поставку Moderna та CoronaVac. На сьогодні ми маємо можливість зробити і бустерну дозу", — каже Тетяна Бондаренко.

Суспільне Вінниця

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №5 щеплення проти коронавірусу проводять з 9-тої ранку. 4 січня до 12-ої провакцинували майже 30 людей, розповідає лікарка Ірина Шарапова. Для щеплення найчастіше обирають Pfizer та CoronaVac.

Суспільне Вінниця

Вінничанин Роман Картелян прийшов робити друге щеплення, каже. Вакцинується за власним бажання. Хотів зробити це раніше, втім хвороба завадила.

"Я перехворів на COVID-19, і були антитіла у високому титрі. У мене є дружина, маленька дитина. Не хотілося б принести інфекцію. Друге питання — це їздити. Спільна проблема", — каже Роман Картелян.

Ольга Бурбицька теж у черзі на вакцинацію. Отримує другу дозу CoronaVac. Після першої дози, каже, була лише слабкість. Вакцинується, каже, аби не наражати оточуючих на небезпеку. Розповідає, в її родині вакциновані всі.

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