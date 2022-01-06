У Рівному відкрили "Різдвяну виставку". Що показують відвідувачам

У Рівному відкрили "Різдвяну виставку". На якій експонують витвори живопису, кераміки, кованих скульптур як визнаних авторів, так і дебютантів. Йдеться про виставкову залу спілки художників, що на вулиці 16 Липня.

Одним з цьогорічних новачків у спілці є майстер кованих скульптур Роман Велігурський, чиї роботи вже не перший рік прикрашають Рівне. Відвідувачі мають змогу подивитися його менші за розміром творіння, зокрема, і так званий африканський ліхтар.

Фото: Суспільне Рівне У кутку – ліхтар, створений за африканськими мотивами.

"Був настрій, пов'язаний з Африкою, майже з Африкою. Добре, Африка – то Африка, кілки ж наші, з кущів, але настрій вдалося передати. Це ж, по суті, лист з дротом, набраний таким мереживом, ніби, як така вермішель. Потім все це під пресом проковане на гарячому, зварено відповідно – така досить складна технологія", – розповів Роман Велігурський.

Художник Віктор Гвоздинський на виставці представив власний цикл зимових пейзажів. Вони зображають різні закутки Рівненщини, зокрема, місцевий парк "Лебединка".

"Лебединку" ж всі знають, бачать. От і я вирішив дати її на цю виставку. Там видно, якщо уважно придивитися, і собор", – зазначив художник.

Фото: Суспільне Рівне Зимовий пейзаж "Лебединки" Віктора Гвоздинського.

За словами голови обласної організації Національної спілки художників Петра Подольця, на експозиції представили класиків рівненського мистецтва: Олександра Гурістюка, Олександра Бобришева, Віктора Гвоздинського, В'ячеслава Перети, Василя Наумця, Олександра Самчука, Івана Жилки, Івана Марчука.

""Всі роботи нові. Це таке головне ядро творчої нашої організації", – сказав Петро Подолець.

Фото: Суспільне Рівне Такого кованого лева пропонують увазі відвідувачів "Різдвяної виставки".

Відвідувачі мають змогу не лише познайомитися з творчістю місцевих художників, а і посильно підтримати того, хто їх найбільше вразить. Виставка працюватиме протягом двох тижнів.

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