Минулої доби на Харківщині виявили 397 випадків коронавірусу, 221 людина одужала. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 244 225 людей, 6 січня повідомили в Харківській облдержадміністрації.

"231 763 одужали, 6055 хворіють, 6407 померли", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 262 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 18;

Ізюмський — 31;

Куп’янський — 25;

Чугуївський — 21;

Красноградський — 17;

Богодухівський — 13;

Лозівський — 10.

За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 192 медики та 240 дітей.

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