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За добу на Харківщині — 397 випадків COVID
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу на Харківщині — 397 випадків COVID

Інфографіка
Юлія Давидова
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За добу на Харківщині — 397 випадків COVID Суспільне Харків

Минулої доби на Харківщині виявили 397 випадків коронавірусу, 221 людина одужала. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 244 225 людей, 6 січня повідомили в Харківській облдержадміністрації.

"231 763 одужали, 6055 хворіють, 6407 померли", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 262 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

  • Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 18;
  • Ізюмський — 31;
  • Куп’янський — 25;
  • Чугуївський — 21;
  • Красноградський — 17;
  • Богодухівський — 13;
  • Лозівський — 10.

За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 192 медики та 240 дітей.

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа.
  • Чергову хвилю коронавірусної хвороби очікують в регіоні в лютому. Про це на апаратній нараді облдержадміністрації 4 січня повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
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