Минулої доби на Харківщині виявили 397 випадків коронавірусу, 221 людина одужала. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 244 225 людей, 6 січня повідомили в Харківській облдержадміністрації.
"231 763 одужали, 6055 хворіють, 6407 померли", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 262 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 18;
- Ізюмський — 31;
- Куп’янський — 25;
- Чугуївський — 21;
- Красноградський — 17;
- Богодухівський — 13;
- Лозівський — 10.
За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 192 медики та 240 дітей.