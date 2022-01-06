305 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

5 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 305 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 6632 людей отримала позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 5 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 32 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський район – 1917 (+3) ;
- Гадяцький район – 1611 (+11);
- Гадяч – 2320 (+14) ;
- Горішні Плавні – 6777 (+22) ;
- Гребінківський район – 1553 (+6) ;
- Диканський район – 1825 (+1) ;
- Зіньківський район – 2750 (+8) ;
- Карлівський район – 2929 (+9) ;
- Кобеляцький район – 2686 (+8) ;
- Козельщинський район – 1758 (+4) ;
- Котелевський район – 1890 (+16) ;
- Кременчук – 17996 (+43);
- Кременчуцький район – 2529 (+10) ;
- Лубенський район – 1720 (+2) ;
- Машівський район – 1315 (+11) ;
- Миргород – 4639 (+8) ;
- Миргородський район – 1994 (+6) ;
- Новосанжарський район – 2044 (+12) ;
- Оржицький район – 1365 (+11) ;
- Пирятинський район – 2467 (+3) ;
- Полтава – 47683 (+71);
- Полтавський район – 7249 (+15) ;
- Хорольський район – 2389 (+2) ;
- Чорнухинський район – 607 (+1) ;
- Чутівський район – 1440 (+6) ;
- Шишацький район – 2071 (+2) .
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 295 людей. Одужали за увесь час 133 360 людей, а летальних випадків —3 78 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 148 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19