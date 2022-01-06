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305 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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305 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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305 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pexels.com

5 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 305 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 6632 людей отримала позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 5 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 32 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район – 1917 (+3) ;
  • Гадяцький район – 1611 (+11);
  • Гадяч – 2320 (+14) ;
  • Горішні Плавні – 6777 (+22) ;
  • Гребінківський район – 1553 (+6) ;
  • Диканський район – 1825 (+1) ;
  • Зіньківський район – 2750 (+8) ;
  • Карлівський район – 2929 (+9) ;
  • Кобеляцький район – 2686 (+8) ;
  • Козельщинський район – 1758 (+4) ;
  • Котелевський район – 1890 (+16) ;
  • Кременчук – 17996 (+43);
  • Кременчуцький район – 2529 (+10) ;
  • Лубенський район – 1720 (+2)  ;
  • Машівський район – 1315 (+11)  ;
  • Миргород – 4639 (+8) ;
  • Миргородський район – 1994 (+6) ;
  • Новосанжарський район – 2044 (+12) ;
  • Оржицький район – 1365 (+11) ;
  • Пирятинський район – 2467 (+3) ;
  • Полтава – 47683 (+71);
  • Полтавський район – 7249 (+15) ;
  • Хорольський район – 2389 (+2) ;
  • Чорнухинський район – 607 (+1) ;
  • Чутівський район – 1440 (+6) ;
  • Шишацький район – 2071 (+2) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 295 людей. Одужали за увесь час 133 360 людей, а летальних випадків —3 78 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 148 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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