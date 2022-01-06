305 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

5 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 305 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 6632 людей отримала позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 5 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 32 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1917 (+3) ;

Гадяцький район – 1611 (+11);

Гадяч – 2320 (+14) ;

Горішні Плавні – 6777 (+22) ;

Гребінківський район – 1553 (+6) ;

Диканський район – 1825 (+1) ;

Зіньківський район – 2750 (+8) ;

Карлівський район – 2929 (+9) ;

Кобеляцький район – 2686 (+8) ;

Козельщинський район – 1758 (+4) ;

Котелевський район – 1890 (+16) ;

Кременчук – 17996 (+43);

Кременчуцький район – 2529 (+10) ;

Лубенський район – 1720 (+2) ;

Машівський район – 1315 (+11) ;

Миргород – 4639 (+8) ;

Миргородський район – 1994 (+6) ;

Новосанжарський район – 2044 (+12) ;

Оржицький район – 1365 (+11) ;

Пирятинський район – 2467 (+3) ;

Полтава – 47683 (+71);

Полтавський район – 7249 (+15) ;

Хорольський район – 2389 (+2) ;

Чорнухинський район – 607 (+1) ;

Чутівський район – 1440 (+6) ;

Шишацький район – 2071 (+2) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 295 людей. Одужали за увесь час 133 360 людей, а летальних випадків —3 78 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 148 жителів регіону.

Що відомо: