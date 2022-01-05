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За добу COVID-19 підтвердили у 25 волинян, п'ятеро – померли
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу COVID-19 підтвердили у 25 волинян, п'ятеро – померли

Лариса Літвицька
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За добу COVID-19 підтвердили у 25 волинян, п'ятеро – померли Фото Олега Яковенко

За останню добу на Волині підтвердили 25 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужала 90 людей. По два летальні випадки зафіксували в Луцькому та Ковельському районах, один – у Володимир-Волинському.

Методом ПЛР протестували 458 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 7  хворих
  • Боратинська ТГ – 1 хворий
  • Підгайцівська ТГ – 1 хворий
  • Торчинська ТГ – 2 хворих
  • Локачинська ТГ – 1 хворий
  • Нововолинська ТГ – 2 хворих
  • Павлівська ТГ – 2 хворих
  • Поромівська ТГ – 1 хворий
  • Любешівська ТГ – 2 хворих
  • Маневицька ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 4 хворих
  • Турійська ТГ – 1 хворий.

За весь час пандемії в області захворіли 103 953 людини. 100 328 волинян одужали від COVID-19. 2 195 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 26 нових випадків за добу і чотири летальні випадки від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • За добу 4 січня проти COVID-19 в області провели 2 306  щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 324 561 людина, дві дози – 295 060. 27 людей отримали додаткову дозу, 1 – бустерну.
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