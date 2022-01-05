За добу COVID-19 підтвердили у 25 волинян, п'ятеро – померли

За останню добу на Волині підтвердили 25 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужала 90 людей. По два летальні випадки зафіксували в Луцькому та Ковельському районах, один – у Володимир-Волинському.

Методом ПЛР протестували 458 людей. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 7 хворих

Боратинська ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 1 хворий

Торчинська ТГ – 2 хворих

Локачинська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 2 хворих

Павлівська ТГ – 2 хворих

Поромівська ТГ – 1 хворий

Любешівська ТГ – 2 хворих

Маневицька ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 4 хворих

Турійська ТГ – 1 хворий.

За весь час пандемії в області захворіли 103 953 людини. 100 328 волинян одужали від COVID-19. 2 195 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо