На Одещині за добу від COVID-19 померли 7 людей

За минулу добу 5 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 379 людей. 818 хворих одужали, 7 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 173). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (400), на третьому – Харківська (397).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 241 240 громадян,
- одужали 226 065 людей,
- померли 5 597 хворих,
- наразі хворіють 9 578 мешканців області.
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