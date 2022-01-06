На Одещині за добу від COVID-19 померли 7 людей

За минулу добу 5 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 379 людей. 818 хворих одужали, 7 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 173). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (400), на третьому – Харківська (397).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 241 240 громадян,

одужали 226 065 людей,

померли 5 597 хворих,

наразі хворіють 9 578 мешканців області.

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