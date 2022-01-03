В Одесі вільні 742 ліжка для хворих на COVID-19

Станом на ранок 3 січня в опорних лікарнях Одеси вільні 742 ліжка для пацієнтів із коронавірусом. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

За даними мерії, вчора у медзакладах були вільні 745 місць для госпіталізації інфікованих.

Загалом у лікарнях перебувають 173 пацієнти із підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 143 людини у тяжкому стані.

У міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 82 хворих, з яких 6 – у стані середньої тяжкості, 76 пацієнтів – у важкому стані. Четверо інфікованих підключені до апаратів ШВЛ. В Одеській лікарні №5 наразі лікується 41 пацієнт, у лікарні №8 – 13, у ДКЛ №1 – 14 пацієнтів, у ДКЛ №10 – 21 людина, у дитячій міській лікарні №3 – дві дитини.

Також в Одеській міській раді повідомили про те, що у центрах первинної медико-санітарної допомоги вільні 163 концентратори.

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