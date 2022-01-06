Сніг, дощ і похолодання. Якою буде погода 6 січня

6 січня у більшості регіонів України очікується дощ зі снігом. Температура повітря подекуди опуститься до +2°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, дощ зі снігом синоптики прогнозують у західних та східних регіонах.

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях денна температура повітря підніметься до +3...+5°С, у Сумській — до +2...+4°С, вночі показник опуститься до 0...+2°С.

На заході вдень температура повітря становитиме +2...+4°С, вночі — -1...+1 °С.

У центральних регіонах дощі очікуються на Черкащині, Вінничині та Кіровоградщині. У Полтавській області — дощ зі снігом. Денна температура становитиме +3...+5°С, нічна — +2...+4°С.

На сході країни також очікується дощ зі снігом. Удень температура повітря підніметься до +5...+7°С, вночі — до +2...+4°С.

Найтепліше буде у південних областях: повітря прогріється до +9…+11°С, вночі — +4...+6°С.

Що відомо

У столиці рік розпочався з температурних рекордів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях у Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Американські дослідники із Корнелльського університету проаналізували близько 90 тисяч рецензованих праць стосовно кліматичних змін. У понад 99,9% матеріалів науковці зробили висновок, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу