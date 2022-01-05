11-ти річний піаніст Олександр Чорний з Кривого Рогу посів 1 місце на міжнародному конкурсі Golden Time Talent, який відбувся у Великій Британії. Про це Суспільному розповів батько Сашка, Олександр Чорний та сам музикант.

Хлопець виконав джазові композиції Summertime і Wave на цифровому піаніно для онлайн конкурсу Golden Time Talent. Минулого року Сашко також вигравав цей конкурс.

За словами хлопця, підготовка до конкурсу тривала протягом місяця. Готував Сашка тато, у минулому теж музикант.

"Займаємось кожен день, не так довго як хотілося б. Півгодини або півтори, - як захоче Сашко", - сказав батько музиканта Олександр.

Сашко розповів, що переймався, через те, що був наймолодшим у своїй категорії на конкурсі, але все одно вірив у свою перемогу.

"Я грав у категорії 11-14 років, там були учасники, яким 13, 14 років. За логікою, у них майстерність, навички трохи кращі," - розповів музикант.

За словами батька Сашка, журі конкурсу, у складі якого були викладачі музики з Європи та видатні діячі культури з різних країн світу, високо оцінили виступ Сашка.

"Члени журі відмітили, що він дуже добре знає, як поєднати високий рівень з експресією і грає дуже впевнено. Також сказали, що Сашко неймовірно відчуває мелодію, а його ритм назвали бездоганним," - розповів батько музиканта.

Олександр Чорний Диплом переможця конкурсу

Займатися музикою Сашко почав майже 6 років тому. Він вихованець криворізької музичної школи №10. Перша вчителька Сашка Ірина Мостовлюк каже, з самого початку розгледіла талант хлопця. У школі його навчають класичному напрямку, а з татом Олександр опановує джаз.

"Сашка до школи привів тато. Хлопцю було 6 років. Він дуже яскраво почав займатись, ярко проявляв свій талант. Вмів охопити достатньо велику кількість репертуару за мінімальний проміжок часу та демонстрував чудові результати", - розповіла Ірина Мостовлюк.

За роки навчання у музичній школі, Олександр брав участь у різноманітних конкурсах, як класичного напрямку, так і джазового. Кожного разу хлопець займав призові місця. За словами Олександра, його найголовніша ціль, стати всесвітньо відомим музикантом, та створити власне музикальне тріо.

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