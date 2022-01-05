На Хмельниччині піч час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка

Сьогодні вранці, 5 січня, сталася пожежа на вулиці Перемоги в селі Ластівці Кам’янець-Подільського району. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС в Хмельницькій області.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині квартири чотириповерхового житлового будинку. Зазначається, що вогонь знищив домашні речі, облицювання стін та стелі на площі 55 кв. м. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя, 1961 року народження.

Причини пожежі встановлюються.

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