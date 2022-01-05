Протягом тижня, з 29 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року, в області зафіксували 763 хворих на COVID-19. Зокрема, 407 — у Чернігівському районі (в тому числі 264 — у Чернігові), 166 — у Ніжинському, 99 — у Корюківському, 66 — у Прилуцькому та 25 — у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

37 людей померли, 1482 хворих одужали.

Загалом на Чернігівщині станом на 5 січня 2022 року зареєстровано 95 206 інфікованих COVID-19. З них 90 382 пацієнти одужали, 2 502 померли. 144 померлих мали супутній діагноз COVID-19.

За тиждень в області провели понад 5800 досліджень.

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