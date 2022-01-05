З 1 січня у Швеції запрацювало Управління психологічної оборони — установа, покликана боротися з дезінформацією та фейками. Країна стала другою після Франції в ЄС, яка створила такий орган. Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з офіційним сайтом Управління психологічної оборони Швеції, його мета полягає в "захисті нашого відкритого й демократичного суспільства та вільного обігу думок шляхом визначення, аналізу й реагування на неналежні впливи та іншу хибну інформацію, спрямовану проти Швеції чи її інтересів".

Для цього Управління психологічної оборони співпрацюватиме з органами центральної та місцевої влади й населенням, ЗМІ та громадськими організаціями, а також сприятиме координації їхніх зусиль.

Як зазначає AP, наступні парламентські вибори у Швеції призначені на 11 вересня 2022 року. Під час попередніх, у 2018-му, внутрішня розвідка не виявила загроз виборчому процесу, але застерегла, що "іноземна держава здійснює довгостроковий вплив" на країну — яка саме, не уточнювалося.

Крім того, тоді ж дослідники з Оксфордського університету встановили, що кожне третє повідомлення про вибори у Швеції, поширене у Twitter, було фейковим. На той час цей показник був вищим, ніж у будь-якій іншій країні Європи, яку вивчали дослідники.

Швеція стала другою країною в ЄС, яка створила орган для боротьби з фейками. У червні 2021 року таке відомство створили у Франції. А ще раніше, у 2018-му, у країні ухвалили закон про кримінальну відповідальність за поширення дезінформації у виборчий період — на тлі доказів втручання Росії у президентські вибори 2017 року.

У Франції у квітні 2022 року мають відбутися президентські вибори.

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Що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає соціальні мережі однією з головних "загроз для демократії", тому в уряді країни пропонують криміналізувати неправдиві повідомлення в соцмережах.

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