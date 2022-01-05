У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без води

6 січня через ремонтні роботи у деяких будинках Полтави обмежать водопостачання. Про це Суспільному повідомила речниця комунального підприємства «Полтававодоканал» Ірина Філоненко.
Це пов'язано із ремонтом водогінної мережі, яка розташована на вулиці Харчовиків – провулок Бобровського. Водопостачанням тимчасово призупинять із 10:00 на таких вулицях:
- Харчовиків;
- Огородня;
- Будівельна;
- Рожева;
- Світла;
- Лютневої Революції;
- Повітрянофлотська;
- Провулок Спортивний;
- Героїв Пожежників;
- Бобровського;
- Дорошенка;
- Кондратенка;
- Барки;
- Зіньківська, 7 – 27.
За словами речниці, усі роботи планують завершити до 14:00 6 січня.