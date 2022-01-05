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У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без води
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У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без води

Катерина Зозуля
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У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без води pexels.com

6 січня через ремонтні роботи у деяких будинках Полтави обмежать водопостачання. Про це Суспільному повідомила речниця комунального підприємства «Полтававодоканал» Ірина Філоненко.

Це пов'язано із ремонтом водогінної мережі, яка розташована на вулиці Харчовиків – провулок Бобровського. Водопостачанням тимчасово призупинять із 10:00 на таких вулицях:

  • Харчовиків;
  • Огородня;
  • Будівельна;
  • Рожева;
  • Світла;
  • Лютневої Революції;
  • Повітрянофлотська;
  • Провулок Спортивний;
  • Героїв Пожежників;
  • Бобровського;
  • Дорошенка;
  • Кондратенка;
  • Барки;
  • Зіньківська, 7 – 27.

За словами речниці, усі роботи планують завершити до 14:00 6 січня.

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