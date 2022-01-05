У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без води

6 січня через ремонтні роботи у деяких будинках Полтави обмежать водопостачання. Про це Суспільному повідомила речниця комунального підприємства «Полтававодоканал» Ірина Філоненко.

Це пов'язано із ремонтом водогінної мережі, яка розташована на вулиці Харчовиків – провулок Бобровського. Водопостачанням тимчасово призупинять із 10:00 на таких вулицях:

Харчовиків;

Огородня;

Будівельна;

Рожева;

Світла;

Лютневої Революції;

Повітрянофлотська;

Провулок Спортивний;

Героїв Пожежників;

Бобровського;

Дорошенка;

Кондратенка;

Барки;

Зіньківська, 7 – 27.

За словами речниці, усі роботи планують завершити до 14:00 6 січня.

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