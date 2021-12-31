У Полтаві жителі понад десятка будинків у мікрорайоні Лісок майже тиждень без води. Це, каже речниця «Полтававодоканалу» Ірина Філоненко, через прорив труби. Щоб її відремонтувати, місцеві мають укласти договір із обласним підприємством та заплатити за роботу. Робити цього вони не хочуть.

85-річна Ніна Очерет із сім’єю проживає у мікрорайоні Лісок, що у Полтаві. Жінка доглядає за хворим чоловіком, який майже рік не встає з ліжка.

Суспільне Полтава Сім'я Очерет, в яких не має води

"Це ж лежачий хворий. Йому ж потрібно митися. Я ж митиму, оскільки він не ходить. Мені потрібно усе перестелити.А води немає", – говорить жителька мікрорайону Лісок у Полтаві Ніна Очерет.

26 грудня на провулку Рельсовому, де вони живуть, прорвало трубопровід. Немає води в 11-х будинках, говорить жінка.

"Бутилі (з водою – ред.) попривозив син з Подолу (мікрорайон у Полтаві – ред.), там він живе. Я така хазяйка старого загартування, то в мене стоїть два відра і в них чиста вода для пиття. Води стільки треба, а її немає", – каже жителька мікрорайону Лісок у Полтаві Ніна Очерет.

Суспільне Полтава Провулку Рельсовий

Гроші за водовідведення та водопостачання люди сплачують «Полтававодоканалу», тому звернулися до підприємства, щоб трубу відремонтували.

"Ходили до інженерів, обговорювали. Вони сказали, що ми не рахуємось у них на балансі. Нам потрібно писати колективну заяву і подавати її на розгляд. Розглядатимуть її близько двох місяців",– говорить жителька мікрорайону Лісок Лідія Кулибаба.

"Водогінна мережа на провулку Рельсовому, що у Ліску (мікрорайон у Полтаві – ред.), на балансі нашого підприємства не перебуває. Так, «Полтававодоканал» постачає воду до осель споживачів за зазначеною адресою. Однак трубопроводи, якими ця вода потрапляє до будинків, перебувають на балансі мешканців, які свого часу їх і побудували. А виконувати процедури з, так би мовити, чужим майном ми не маємо право", – каже речниця комунального підприємства «Полтававодоканал» Ірина Філоненко.

Суспільне Полтава Люди, у яких немає води

На ремонт труби потрібно приблизно 10 тисяч гривень. Таку суму назвали у підприємстві, каже Геннадій Коломацький.

"Вручну рили траншеї, хлопці привозили труби, жінки копали, у кого чоловіків немає. 43 роки значить з нас брали гроші (за водопостачання та водовідведення – ред.), заробляли на нашій трубі. У нас тут лежачі, пенсіонери. Чотири сім’ї тільки із десяти, що працюють. А інші пенсіонери", – каже жителька мікрорайону Лісок у Полтаві Надія Мокляк.

Як повідомила телефоном речниця підприємства «Полтававодоканал» Ірина Філоненко, відремонтувати трубу працівники установи зможуть після документу про гарантування оплати робіт від жителів.