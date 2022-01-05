На Хмельниччині 17 людей отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19

17 людей в області отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19. Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка обласного департаменту охорони здоров’я Світлана Лукаш. Каже, людей категорії 60+, яким також дозволили колоти бустер, серед вакцинованих у цій статистиці немає. Поки додаткову вакцину виявили бажання вколоти медичні працівники. Більше про вакцинацію в регіоні розповість Суспільне.

На друге щеплення прийшов житель обласного центру Ігор разом зі своєю мамою. Розповідає: "Ми будемо робити друге щеплення вакциною Коронавак. Перша доза була зроблена 11 грудня, пройшов місяць, сьогодні друге щеплення. Після першого ніяких ускладнень не було". Про бустерну дозу, каже Ігор, чув, але поки робити не збираються.

Від центру первинної меддопомоги №1 на пункти вакцинації виїжджає шість бригад, розповідає головна медична сестра центру Світлана Паращин. Каже, три тижні тому кількість охочих вакцинуватись стала зменшуватися: "Я думаю, що це пов’язано, по-перше, з святковими днями, не дуже хтось бажає йти в свято вакцинуватись. Ну, а по-друге, вже велика кількість зроблено щеплень. Якщо колись за день було і по 500, 600, 900 і навіть 1000, то зараз цифри в половину точно зменшились".

Уся вакцина, яка є в наявності, говорить головна медична сестра, витрачається за тиждень. Нові поставки вакцини, каже, не затримуються, а надходять на наступний день: "На сьогоднішній день є всі вакцини: і Модерна, і Файзер, і Коронавак, і Астразенека. От вчора буквально в нас закінчилась Модерна, і сьогодні ми вже знову отримали. На сьогодні в нас є приблизно 1100 Файзера, Модерни от 400 доз отримали, 800 Астразенеки, і 620-630 Коронавака".

Пункт вакцинації у центрі первинної меддопомоги номер1 працює з 9 до 12.00. Сьогодні тут вакцинувалося 12 осіб, розповідає сімейна лікарка Марія Сивак: "Ну, звичайно, зменшилась кількість пацієнтів, які приходять на щеплення. На сьогодні на першу дозу вакцинації було не багато людей, а на другу дозу, звичайно, люди попідтягувалися і приходять, тому друга доза, вона є як стимулююча, зробили першу дозу і тоді вже треба другу дозу".

За словами сімейної лікарки, люди цікавляться про отримання бустерної дози: "Запитують, навіть є такі, що бажаючі. Але, у зв’язку з законом, що лише медики і 60+, то ми кажемо, що в них ще є час, щоб бустерну дозу зробити трошки пізніше".

Зменшилась кількість охочих вакцинуватися й у центрі масової вакцинації, що на залізничному вокзалі, каже сімейна лікарка Юлія Кириченко: "Сьогодні ми взяли 200 доз, але щепилося 30 людей. Раніше, три тижні тому, за день ми щеплювали 110 чоловік, наш графік роботи з 10 до 16.00. А сьогодні ми щепили 30 чоловік".

Чим більше буде вакцинованого населення, тим будуть зменшуватися темпи вакцинації, каже головна спеціалістка обласного департаменту охорони здоров’я Світлана Лукаш: "Цільове охоплення вакцинації складає 75% і вище населення. Є зараз населені пункти і центри первинної медико-санітарної допомоги, де населення щеплено вже 75 %. Тому зараз ми бачимо, що темпи вакцинації знизилися і кількість охочих щодня знижується".

Від 31 грудня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Наразі в області бустерною дозою щеплено 17 медпрацівників, говорить Світлана Лукаш: "Міністерство охорони здоров’я рекомендує вводити бустерну дозу всім, хто отримав щеплення від 6 до 9 місяців тому. Пріоритетна категорія - це медичні працівники, які були першочергово вакциновані, це працівники соціальної сфери, і зараз це люди старше 60 років".

Бустерна доза продовжує дію сертифікату до 270 днів, каже Світлана Лукаш: "Зараз рекомендується введення бустерної дози на платформі м-РНК, тобто, це або Комірнаті, або Модерна. Комірнаті при будь-якій вакцині, яка була перша і друга, а Модерна всі, крім Коронаваку". За її словами, наразі вакцин в області є у достатній кількості. Вакцини із закінченим терміном придатності в області немає.

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