COVID-19: на Хмельниччині підтвердили 169 нових випадків зараження

На Хмельниччині станом на 11.00 годину 5 січня лабораторно підтвердили 169 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 499 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 18 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 987 досліджень методом ПЛР, 83 – методом ІФА, 325 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

119 – Хмельницький район;

19 – Шепетівський район;

31 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 3343 людини: 606 лікується стаціонарно, 2737 – амбулаторно. З них 254 – діти, 62 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 27,8%. В лікарнях перебувають 610 хворих, 84 – з підозрою.

Станом на 11:00 годину 5 січня в Хмельницькій області зареєстровано 147196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 8908 – діти, 5980 – медпрацівники. Одужали від хвороби 140498 людей (95,4% від підтверджених випадків), з них 8654 – діти, 5878 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3355 людей.

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