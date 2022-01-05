"Winter DevRain Cup". У Вінниці пройшов зимовий чемпіонат з футболу

У Вінниці пройшов зимовий чемпіонат міста з футболу"Winter DevRain Cup". Тривав він чотири дні. Участь у ньому взяли 15 команд з Вінниці та області. Про це Суспільному розповів представник Вінницької міської федерації футболу Володимир Краковецький.

Суспільне Вінниця

Турнір проходив вдесяте. Команди поділили на вищу та першу ліги.

“У вищій лізі 6 колективів – це дублюючий склад вінницької “Ниви”, чинний чемпіон міста “Яско”, Вінниця, ще один чинний чемпіон “Інтер Агротех” з Гавришівки, “ЕМС Поділля”, ФК Гнівань, та команда, що представляє селище Орлівку, одна з найсильніших команд турніру", – каже Володимир Краковецький.

Суспільне Вінниця

У першій лізі зіграли девʼять команд. Серед аматорів перше місце виборов ФК “Ксаверівка”, друге –“Зоря” із Зарванців, а третє – “Оріон” з Малих Крушлинців.

На поле поруч з аматорами виходили гравці професійних клубів. Вінницька “Нива” була представлена другим складом. Для них це перший турнір серед дорослих команд, каже тренер Олександр Гурін.

Суспільне Вінниця

Призери турніру отримали кубки, а кожен гравець – медалі від організаторів чемпіонату. Кращим гравцем став Вадим Сологуб – представник футбольного клубу “Гнівань”.

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