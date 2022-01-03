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"Дзюдо випрацьовує характер". Вінницький незрячий спортсмен готується до чемпіонату Європи
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"Дзюдо випрацьовує характер". Вінницький незрячий спортсмен готується до чемпіонату Європи

Ольга Федоренко
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"Дзюдо випрацьовує характер". Вінницький незрячий спортсмен готується до чемпіонату Європи Дзюдоїст Костянтин Ільницький з тренером Миколою Левицьким. Фото: Руслана Ткачук, Суспільне Вінниця

До чемпіонату Європи з дзюдо, який пройде у лютому 2022 року в Німеччині, готується незрячий спортсмен Костянтин Ільніцький з Вінниці. 17 років чоловік не бачить, втім щодня проводить у спортивній залі: або на килимі, або за тренажерами.

Суспільному чоловік розповідає, що знає напамʼять кожен куточок спортивної зали, хоч ніколи її не бачив. Спортсмену — 43. 17 років тому втратив зір через травму: в очі потрапило скло. Подробиці того дня, каже, згадувати не хоче. Про те, що більше ніколи не зможе бачити, дізнався у лікарні від мами. Звикнути до цього було важко, але з часом, розповідає, змирився.

"Дзюдо випрацьовує характер". Вінницький незрячий спортсмен готується до чемпіонату ЄвропиСуспільне Вінниця

"Людина з проблемами зору, особливо тотально сліпа, дуже обмежена в русі. Тому треба займатися спортом, а дзюдо випрацьовує характер, наполегливість, мужність. Звичайно, хотілося б досягнути чогось у цьому спорті — навіть в такому віці, як я зараз", каже Костянтин Ільніцький.

Тренування чоловік не пропускає. Розповідає, що незрячому спортсмену важко орієнтуватися у просторі, аби не травмуватися під час занять.

"Коли ти постійно займаєшся в одній залі — ти хоч і приблизно, але розумієш, де ти і знаєш все ледь не покроково. Я, наприклад, знаю, що 4 перекиди — і я біля стіни, 2 страховки вперед — і я біля іншої стіни. Але я не скажу, що я займаю мозок вираховуванням кроків. Це виходить рефлекторно", — каже Костянтин Ільніцький.

Спортсменів з вадами зору тренує Микола Ливицький. З Костянтином займається три роки. Аби уникнути травмувань, розповідає, з незрячими займається індивідуально.

"Дзюдо випрацьовує характер". Вінницький незрячий спортсмен готується до чемпіонату ЄвропиСуспільне Вінниця

"Якшо двох незрячих поставити в пару, то під час сутички вони втрачають орієнтацію в просторі і може бути травма, тому людина, яка бачить, має зупинити це все, тому що загрожує травмою", — розповідає Микола Ливицький.

До 2022 тотально сліпі спортсмени змагалися в одній категорії із слабозорими. Нині ж Костянтин разом із тренером готуються до чемпіонату Європи, де дзюдоїст боротиметься у своїй категорії, що значно збільшує його шанси на перемогу, говорить тренер.

"Дзюдо випрацьовує характер". Вінницький незрячий спортсмен готується до чемпіонату ЄвропиСуспільне Вінниця

Наразі Ільніцький проходить відбір до складу національної паралімпійської збірної з дзюдо серед незрячих спортсменів. Саме участь у чемпіонаті Європи для Костянтина — це можливість потрапити на Паралімпіаду.

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