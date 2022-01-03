До чемпіонату Європи з дзюдо, який пройде у лютому 2022 року в Німеччині, готується незрячий спортсмен Костянтин Ільніцький з Вінниці. 17 років чоловік не бачить, втім щодня проводить у спортивній залі: або на килимі, або за тренажерами.

Суспільному чоловік розповідає, що знає напамʼять кожен куточок спортивної зали, хоч ніколи її не бачив. Спортсмену — 43. 17 років тому втратив зір через травму: в очі потрапило скло. Подробиці того дня, каже, згадувати не хоче. Про те, що більше ніколи не зможе бачити, дізнався у лікарні від мами. Звикнути до цього було важко, але з часом, розповідає, змирився.

Суспільне Вінниця

"Людина з проблемами зору, особливо тотально сліпа, дуже обмежена в русі. Тому треба займатися спортом, а дзюдо випрацьовує характер, наполегливість, мужність. Звичайно, хотілося б досягнути чогось у цьому спорті — навіть в такому віці, як я зараз", — каже Костянтин Ільніцький.

Тренування чоловік не пропускає. Розповідає, що незрячому спортсмену важко орієнтуватися у просторі, аби не травмуватися під час занять.

"Коли ти постійно займаєшся в одній залі — ти хоч і приблизно, але розумієш, де ти і знаєш все ледь не покроково. Я, наприклад, знаю, що 4 перекиди — і я біля стіни, 2 страховки вперед — і я біля іншої стіни. Але я не скажу, що я займаю мозок вираховуванням кроків. Це виходить рефлекторно", — каже Костянтин Ільніцький.

Спортсменів з вадами зору тренує Микола Ливицький. З Костянтином займається три роки. Аби уникнути травмувань, розповідає, з незрячими займається індивідуально.

Суспільне Вінниця

"Якшо двох незрячих поставити в пару, то під час сутички вони втрачають орієнтацію в просторі і може бути травма, тому людина, яка бачить, має зупинити це все, тому що загрожує травмою", — розповідає Микола Ливицький.

До 2022 тотально сліпі спортсмени змагалися в одній категорії із слабозорими. Нині ж Костянтин разом із тренером готуються до чемпіонату Європи, де дзюдоїст боротиметься у своїй категорії, що значно збільшує його шанси на перемогу, говорить тренер.

Суспільне Вінниця

Наразі Ільніцький проходить відбір до складу національної паралімпійської збірної з дзюдо серед незрячих спортсменів. Саме участь у чемпіонаті Європи для Костянтина — це можливість потрапити на Паралімпіаду.

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