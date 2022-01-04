У Вінниці розпочався чемпіонат з настільного тенісу серед вчителів

У Вінниці 4 січня розпочався дводенний чемпіонат з настільного тенісу серед вчителів. Змагання проходять девʼятий рік поспіль. Цьогоріч у них беруть участь до півсотні представників із різних шкіл міста.

Співорганізатор змагань Анатолій Мариянчук каже, що традиційно чемпіонат проходить у приміщенні 23 школи. Тут вперше чемпіонат провели 2013 року. Ідея належить тодішній директорці, а нині очільниці міського департаменту освіти Оксані Яценко.

“Тут вчителі показують, що їм не байдужий здоровий спосіб життя, що їм небайдужий спорт, що вони змагаються, перемагають в дружній спортивній команді, яка склалася впродовж 9 років, та святкують перемоги. Тут є вчителі фізкультури та інших предметів, але всі вони люди, що пропагують здоровʼя”, – каже Оксана Яценко.

Суспільне Вінниця

Переможців визначатимуть у загальнокомандному, парному та особистому заліках. Їх нагородять грошовими преміями та грамотами.

Анатолій Мариянчук розповідає, що у залі грають лише аматори, представники шкіл, які професійно тенісом не займалися. Він у 23 школі викладає фізику. Теж взяву часть у змаганнях.

“У командному заліку беруть участь два чоловіки та жінка від школи, дозволено міксувати. Після командного заліку буде парний. Основна мета – це не перемога, а гра, відпочинок”, – каже Анатолій Мариянчук.

Суспільне Вінниця

За результатами першого дня в командному заліку перше місце посіли вчителі 19 школи, друге — виборола 18 школа, а третіми стали учасники 20-ї. 5 січня визначатимуть переможців в особистому заліку. Всіх нагородять грамотами та преміями. По скільки саме, за словами Анатолія Мариянчука, ще невідомо. Бо гроші на це має виділити профспілка. Із сумами ще визначилися.

Віктор Бута участь у змаганнях із настільного тенісу серед вчителів бере з 2017 року. У 18-йшколі він викладає “Захист України”. Каже, поки що не займав першого місця. Цього разу готувався ретельно, тож сподівається, нарешті перемогти.

Суспільне Вінниця

Анна Калина на змаганнях з настільного тенісу прийшла з одинадцятимісячною донечкою Каріною. У 20 Вінницькій школі викладає фізкультуру. Зараз у декретній відпустці. До цього турніру, каже допомагав готуватися чоловік: перед змаганнями двічі зіграли разом.

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