Сестри-близнючки Тетяна та Юлія Барбанові з Івано-Франківська зібрали 70 тис. грн на лікування 13 онкохворим дітям з обласної дитячої лікарні. Дівчата – студентки четвертого курсу медичного університету. Вони ініціюють збір грошей для онкохворих дітей протягом чотирьох років.

Про двох благодійниць, які допомагають видужати дітям з онкологією, – читайте у матеріалі Суспільного.

Цьогоріч Тетяні та Юлії Барбановим вдалося через соціальні мережі зібрати рекордну суму – 70 тис. грн, тоді як минулого року – 33 тис. грн. Їх віддали у День святого Миколая пацієнтам з онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні, які найбільше потребували матеріальної допомоги.

Фото: Суспільне Карпати

"Кожна людина має робити добро, а тим більше було свято, в яке дитина хоче відчути якусь радість, якісь емоції. Мені здається, що не так важко подарувати цю радість. Хоча б на один день вони забули про всі ці медикаменти, лікарів. Плани у нас – грандіозні. Ми хочемо з кожним роком все більше й більше грошей збирати, бо це – дітки, яким потрібна допомога", – розповіла Юлія Барбанова.

Фото: Суспільне Карпати

Дівчата розпочинали благодійну справу ще школярками. Усі ці роки вони приїжджали в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні. Тетяна Барбанова пригадує, що перші візити були зворушливими. Сестри співали для онкохворих дітей, проводили конкурси та купували подарунки.

"Усе почалося з того, що ми познайомилися з Лесею Філоненко та її дочкою Мар’яною, яка лежала в онкогематології. І вони запропонували нам організувати концерт – ми співаємо із сестрою дуетом. І ми ходили кожного року співати. А потім через Instagram, зважаючи на велику кількість підписників, вирішили збирати гроші для діток. Здебільшого перераховували наші знайомі, але цього року було дуже багато незнайомих. Я й не думала, що ми зберемо таку суму, адже зараз — карантин", – ділиться Тетяна Барбанова.

Фото: Суспільне Карпати

Серед 13 діток, які отримали грошову підтримку від сестер Барбанових, був син Лесі Петлюк. У хлопчика – лейкемія. Він разом із мамою у лікарні – два місяці. Леся Петлюк розповідає, що волонтери подарували не лише святковий настрій маленьким пацієнтам, а й морально підтримали усіх батьків, які щодня разом зі своїми дітьми борються з онкозахворюванням.

"Діти – відірвані від дому, діти – маленькі. Навіть батьки – їм важливо відчути свято. Не забувати про те, що за стінами цього приміщення є життя, воно вирує. Щоб у нас з’являлося бажання битися далі, тому що це є боротьба, щоденна боротьба за здоров’я", – каже Леся Петлюк.

Фото: Суспільне Карпати

Пів року тому в медзакладі, в якому лікують дітей з усієї області, за благодійні гроші закупили наркозно-дихальний апарат. Завідувачка онкогематологічного відділення інтенсивної хімієтерапії Алла Іваненко розповідає, що це медичне обладнання – вкрай необхідне для пацієнтів. Адже досі хворих дітей звідси мусили перевозити до іншого відділення лікарні. Алла Іваненко також каже, що завдяки апарату тепер лікування стало ще й безболісним.

Фото: Суспільне Карпати

"Це – велике щастя для дітей, які перебувають на лікуванні у відділенні. Тому що вони мають короткочасний сон для проведення усіх потрібних маніпуляцій. Приходять лікарі-анестезіологи, вводять дітей у сон і проводять усі можливі інші маніпуляції, які приносять біль. Мама може побути біля дитини, що засинає. Вона виходить з маніпуляційної, персонал працює, усі щасливі", – розповідає Алла Іваненко.

Фото: Суспільне Карпати

Також минулого року на базі обласної дитячої лікарні створили опікунську раду, яка тепер займається збором грошей для лікування дітей, каже заступниця медичного директора Наталія Митник. До ради входять лише волонтери. За рік роботи їм вдалося зібрати понад 500 тис. грн. Такий досвід, розповідає лікарка, перейняли від західноєвропейських колег.

Фото: Суспільне Карпати

"Не вихід – чекати на державне фінансування, бо його не вистачає ніколи, завжди чогось бракує. Ми дуже хочемо, щоб наші діти мали сучасну медицину, щоб мама, лягаючи в лікарню, не переживала, чи вона зможе оплатити лікування. Звичайно, ми хочемо сучасного обладнання, кращих ремонтів, комфортних умов для мам та дітей, які тут перебувають", – говорить Наталія Митник.

Фото: Суспільне Карпати

За словами завідувачки онкогематологічного відділення інтенсивної хімієтерапії обласної дитячої лікарні Алли Іваненко, зараз у відділенні перебувають 22 онкохворі дитини. Для їхнього лікування найбільше потрібно грошей на деякі медикаменти, а також – допомога від донорів крові.

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